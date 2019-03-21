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Удмуртия в минуту: рост промпроизводства и кубок мира

15:59, 21 марта, 2019
15:59, 21 марта, 2019
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#спорт\n#ФАС\n#Ижевск\n#рейтинг\n#жилье\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#УФАС\n#конкуренция\n#производство
Фото: ИА "Сусанин"
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Видеообзор самых важных и интересных событий, произошедших в регионе.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили видеообзор самых важных и интересных событий региона, произошедших в республике 21 марта.

Удмуртия в минуту: рост промпроизводства и кубок мира

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-21.

Темпы роста:

Удмуртия стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по росту промышленного производства. В январе-феврале 2019 года этот показатель увеличился на 15,7%. Наибольший рост был отмечен по группе обрабатывающих производств –30,6%. Максимально выросло производство электрического оборудования, текстильных изделий и бумаги.

Ввод жилья:

За 2 месяца 2019 года Удмуртия ввела жилья на 34,5 тыс. кв. м больше, чем за такой же период прошлого года. В республике построили 2393 квартиры общей площадью 148 тыс. кв. м, что на 38% больше объема жилья, введённого за такой же период 2018 года. Среди регионов ПФО Удмуртия по этому показателю расположилась на 5 месте.

Правила конкуренции:

Фонд капремонта в Удмуртии нарушил правила конкуренции. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы. В 2016 году между фондом и несколькими фирмами были заключены антиконкурентные соглашения на выполнение капремонта. Нарушение выразилось в том числе в подмене заявок участников.

Кубок мира:

Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправились на этап Кубка мира в Норвегию. Старты пройдут с 21 по 24 марта. В программе соревнований запланированы спринт, гонка преследования и масс-старт.

15:59, 21 марта, 2019
156
0
#спорт\n#ФАС\n#Ижевск\n#рейтинг\n#жилье\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#УФАС\n#конкуренция\n#производство

 

 

 


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