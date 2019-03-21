play
pause
  • $ 64.28 ↓
  • € 72.94 ↓

Удмуртия увеличила темпы ввода жилья на 38%

09:34, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:34, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
133
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости
Фото: susanin.news
133
0

﻿За январь-февраль 2019 года построено 2 393 квартиры.

Ижевск. Удмуртия. За 2 месяца 2019 года Удмуртия ввела жилья на 34,5 тыс. кв. м больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

В республике построено 2 393 квартиры общей площадью 148 тыс. кв. м, что на 38% больше объема жилья, введённого за соответствующий период 2018 года. Из них жилые дома общей площадью 72,3 тыс. кв. м построены населением.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе-феврале 2019 года заняла 5 место. Лидером стал Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 125,9 кв. м жилья. Наименьший показатель в Чувашии – 37,2 кв. м.

09:34, 21 марта, 2019
Диана Ворончихина
133
0
#строительство\n#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Браконьеров из Пермского края поймали в Удмуртии на макет лося

10:40, 14 марта, 2019
4079

Потепление начнется в Удмуртии в воскресенье

3699
15:50, 15 марта, 2019

Три района Удмуртии существенно сократили посевные площади

2610
13:45, 15 марта, 2019

Шоумена в Ижевске объявили в розыск за неуплату алиментов

2297
11:35, 14 марта, 2019

В Ижевске столкнулись два автобуса

2207
09:59, 14 марта, 2019

В Волгограде неизвестные выбросили на свалку сотни летучих мышей

16:00, 16 марта, 2019
2892

Умерла певица Юлия Началова

2446
21:37, 16 марта, 2019

В больнице Благовещенска онкобольные дети заразились гепатитом С

1781
13:50, 14 марта, 2019

В Воронежской области школьница умерла в лесу, не дождавшись помощи

951
10:00, 14 марта, 2019

В России начали производить колбасу из тюленей

918
12:15, 14 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
1257

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

1213
14:11, 20 марта, 2019

Путешественник Федор Конюхов провел 100 дней в океане

1048
14:15, 16 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1017
12:33, 17 марта, 2019

Стрельбу в Новой Зеландии назвали терактом

836
12:15, 15 марта, 2019