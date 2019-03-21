Удмуртия увеличила темпы ввода жилья на 38%

﻿За январь-февраль 2019 года построено 2 393 квартиры.

Ижевск. Удмуртия. За 2 месяца 2019 года Удмуртия ввела жилья на 34,5 тыс. кв. м больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат.

В республике построено 2 393 квартиры общей площадью 148 тыс. кв. м, что на 38% больше объема жилья, введённого за соответствующий период 2018 года. Из них жилые дома общей площадью 72,3 тыс. кв. м построены населением.

Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе-феврале 2019 года заняла 5 место. Лидером стал Татарстан, где на каждую тысячу проживающих введено 125,9 кв. м жилья. Наименьший показатель в Чувашии – 37,2 кв. м.