Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправились на этап Кубка мира в Норвегию

Соревнования пройдут с 21 по 24 марта.
Холменколлен. Норвегия. Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправились на заключительный этап Кубка мира в норвежский Холменколлен. Соревнования пройдут с 21 по 24 марта, сообщает Союз биатлонистов России.
Также на Кубке мира выступят: Александр Логинов, Евгений Гараинчев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Антон Бабиков.
Среди женщин в состав сборной вошли: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова и Виктория Сливко.
В программе соревнований запланированы: спринт, гонка преследования и масс старт.