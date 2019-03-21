Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправились на этап Кубка мира в Норвегию

Соревнования пройдут с 21 по 24 марта.

Холменколлен. Норвегия. Биатлонисты из Удмуртии Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправились на заключительный этап Кубка мира в норвежский Холменколлен. Соревнования пройдут с 21 по 24 марта, сообщает Союз биатлонистов России.

Также на Кубке мира выступят: Александр Логинов, Евгений Гараинчев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Антон Бабиков.

Среди женщин в состав сборной вошли: Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова и Виктория Сливко.

В программе соревнований запланированы: спринт, гонка преследования и масс старт.