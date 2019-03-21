Удмуртия заняла первое место среди регионов ПФО по росту промышленного производства

В январе-феврале 2019 года по сравнению с таким же периодом прошлого года индекс промышленного производства составил 115,7%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала лидером среди регионов Приволжского федерального округа по росту промышленного производства. По данным Удмуртстата, в январе-феврале 2019 года по сравнению с таким же периодом прошлого года индекс промышленного производства составил 115,7%.

Наибольший рост производства отмечен по группе обрабатывающих производств – 130,6%. Максимально выросло производство электрического оборудования (в 2,3 раза). Увеличилось производство текстильных изделий и бумаги в 1,8 раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – в 1,6 раза, обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели - в 1,4 раза, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – в 1,3 раза. Производство пищевых продуктов в целом увеличилось на 9%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,4%.

При этом в 2,1 раза упало производство лекарств и медицинских материалов. Кроме того, наблюдалось снижение производства компьютеров, электронных и оптических изделий - на 13% химического производства – на 11%.

Спад производства наблюдался в 3 регионах – Чувашии, Саратовской области и Марий Эл.