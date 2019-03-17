В МЧС Удмуртии напомнили о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек

Свисающие с крыш «гирлянды» угрожают здоровью и жизни человека.

Ижевск. Удмуртия. ГУ МЧС напомнило о мерах безопасности при сходе снега и падении сосулек с крыш зданий. Рекомендации опубликовала пресс-служба министерства.

Ежегодно падающие сосульки убивают десятки человек. Чтобы избежать такой участи, не надо ходить близко к стенам зданий, под балконами – такие места необходимо обходить.

В министерстве просят родителей напомнить детям, что игры под опасной крышей «могут закончиться печально». Если на улице поставили ограждение, предупреждающее об опасной зоне, не стоить пытаться проходить под ним, необходимо обойти это место.

Если на дороге уже лежат глыбы, следует понимать, что, вероятно, с крыши могут сойти остатки пластов снега. Услышав подозрительный звук сверху, специалисты советуют не останавливаться, а прижаться к стене или скрыться под козырьком.

При несчастном случае стоит немедленно позвонить в скорую помощь.