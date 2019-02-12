Жителям Удмуртии объяснили, как получить перерасчет за вывоз мусора

Жителям республики необходимо обращаться в офисы «Энергосбыта» либо в управляющие компании (ТСЖ).

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии объяснили, как получить перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов. Гражданам необходимо обращаться в офисы «Энергосбыта» либо в управляющие компании (ТСЖ).

Место, в которое необходимо написать заявление, зависит от способа получения платежного документа. На данный момент в республике 78% населения получают прямые квитанции от Регоператора (через «Энергосбыт») и 22% населения получают квитанции от своей управляющей компании или ТСЖ, поэтому подавать заявление на перерасчет можно либо в Энергосбыт, либо в УК (ТСЖ).

Во время переходного этапа на новую систему обращения с отходами, «Спецавтохозяйство» решило, что для перерасчета будут приниматься все документы, которыми жители могут подтвердить количество прописанных в доме (квартире): поквартирные карточки, домовые книги, справки из администраций районов, паспорта (где стоит печать о прописке или выписке из жилого помещения). Также данные о прописанных в жилом доме можно получить в паспортно-визовых столах.

Если, к примеру, в доме прописаны 7 человек, но фактически проживает один, в таком случае не проживающим в помещении гражданам необходимо получить временную прописку.

Кроме того, перерасчет делается в случае длительного отсутствия зарегистрированных жителей в доме или квартире. Это может быть отпуск, проживание на даче, лечение или командировка. В таких случаях также необходимо написать заявление на перерасчет, указать дату начала и окончания временного отсутствия потреибтеля и предоставить необходимые документы – в каждом случае разные – справка дачного товарищества, подтверждающая период вашего проживания в домике, справка из санатория или стационара, командировочное удостоверение и т.п.

«В случае длительного отсутствия, более 5 календарных дней, тоже можно сделать перерасчет. Все документы предоставляются в Энергосбыт, если это прямая платежка, либо в УК, если начисления производит она», - рассказала представитель САХ Надежда Васильева.

По ее словам, заявление на перерасчет можно подать в онлайн режиме. Делается это в личном кабинете на сайте «Энергосбыта».

Напомним, во вторник, 12 февраля, представитель регоператора также рассказал журналистам, что компания в ближайшее время создаст мобильное приложение.