play
pause
  • $ 65.68 ↓
  • € 74.39 ↑

Жителям Удмуртии объяснили, как получить перерасчет за вывоз мусора

14:52, 12 февраля, 2019
Георгий Поветкин
14:52, 12 февраля, 2019
Георгий Поветкин
894
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#регоператор
Фото: @arzik2
894
0

Жителям республики необходимо обращаться в офисы «Энергосбыта» либо в управляющие компании (ТСЖ).

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии объяснили, как получить перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов. Гражданам необходимо обращаться в офисы «Энергосбыта» либо в управляющие компании (ТСЖ).

Место, в которое необходимо написать заявление, зависит от способа получения платежного документа. На данный момент в республике 78% населения получают прямые квитанции от Регоператора (через «Энергосбыт») и 22% населения получают квитанции от своей управляющей компании или ТСЖ, поэтому подавать заявление на перерасчет можно либо в Энергосбыт, либо в УК (ТСЖ).

Во время переходного этапа на новую систему обращения с отходами, «Спецавтохозяйство» решило, что для перерасчета будут приниматься все документы, которыми жители могут подтвердить количество прописанных в доме (квартире): поквартирные карточки, домовые книги, справки из администраций районов, паспорта (где стоит печать о прописке или выписке из жилого помещения). Также данные о прописанных в жилом доме можно получить в паспортно-визовых столах.

Если, к примеру, в доме прописаны 7 человек, но фактически проживает один, в таком случае не проживающим в помещении гражданам необходимо получить временную прописку.

Кроме того, перерасчет делается в случае длительного отсутствия зарегистрированных жителей в доме или квартире. Это может быть отпуск, проживание на даче, лечение или командировка. В таких случаях также необходимо написать заявление на перерасчет, указать дату начала и окончания временного отсутствия потреибтеля и предоставить необходимые документы – в каждом случае разные – справка дачного товарищества, подтверждающая период вашего проживания в домике, справка из санатория или стационара, командировочное удостоверение и т.п.

«В случае длительного отсутствия, более 5 календарных дней, тоже можно сделать перерасчет. Все документы предоставляются в Энергосбыт, если это прямая платежка, либо в УК, если начисления производит она», - рассказала представитель САХ Надежда Васильева.

По ее словам, заявление на перерасчет можно подать в онлайн режиме. Делается это в личном кабинете на сайте «Энергосбыта».

Напомним, во вторник, 12 февраля, представитель регоператора также рассказал журналистам, что компания в ближайшее время создаст мобильное приложение

14:52, 12 февраля, 2019
Георгий Поветкин
894
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мусор\n#свалки\n#регоператор

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Интимный массаж: хозяйку одного из салонов Ижевска задержали по подозрению в сутенерстве

12:00, 08 февраля, 2019
4259

Главного следователя Удмуртии отправили работать в Рязань

4098
18:52, 08 февраля, 2019

Житель Удмуртии уснул пьяным на зимней рыбалке в 30-градусный мороз

4040
09:00, 08 февраля, 2019

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

3648
08:00, 11 февраля, 2019

Отлетевшее колесо спровоцировало смертельное ДТП в Удмуртии

2502
10:49, 07 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
6320

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

5252
14:41, 11 февраля, 2019

В тесноте и обиде: СК расследует дело организаторов приюта, где обнаружили истощенных и обезвоженных стариков

1397
16:00, 08 февраля, 2019

В Подмосковье задержали опекунов, утверждавших, что их 3-летний сын погиб из-за падения в ванной

969
13:35, 07 февраля, 2019

Опекун из Подольска признала вину в гибели приемного 3-летнего сына

954
16:54, 08 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
3810

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2437
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2042
19:13, 10 февраля, 2019

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

1897
19:00, 12 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1291
18:03, 09 февраля, 2019