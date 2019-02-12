Мусорный регоператор в Удмуртии планирует создать мобильное приложение

Сейчас компания определяется с функционалом, которым наполнят программу.

Ижевск. Удмуртия. Регоператор по обращению с ТКО в Удмуртии планирует создать мобильное приложение. Как рассказала на пресс-конференции во вторник, 12 февраля, представитель «Спецавтохозяйства» Надежда Васильева, сейчас САХ определяется с функционалом, которым наполнят приложение.

«Мы планируем разработать приложение для граждан. Сейчас собираем предложения, чтобы упростить процедуру получения информации, так как ещё остаются проблемы с вывозом мусора особенно при сигнальном методе», — рассказала Васильева.

По её словам, в приложении жители республики смогу отслеживать в том числе движение мусоровоза.

Кроме того, в САХ планируют, что через программу можно будет оплатить услуги регоператора, отметить геолокации свалок, оставить жалобу о невывозе мусора, получить ответы на вопросы и оставить заявку на вывоз крупногабаритных отходов (КГО).