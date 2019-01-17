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Конкурс «Вот он - наш Ваня»! завершился в Ижевске

17:00, 17 января, 2019
17:00, 17 января, 2019
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#Ижевск\n#конкурс\n#радио
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Одним из победителей стал Иван Волков.

Ижевск. Удмуртия. Конкурс фотопортретов «Вот он – наш Ваня!», организованный ООО Комос-медиа» в группе ВК «Радио Ваня Ижевск 93,9 FM» успешно завершился 15 января.

Перед организаторами конкурса стояла непростая задача: выбрать лучшего из почти 200 участников. Нужно было проанализировать присланные анкеты и фотографии, вывести результаты голосования с учетом отсева накрученных голосов и честно определить избранных.

В четверг, 17 января, стало известно имя победителя в номинации «Выбор народа». Им стал Иван Андреевич Волков. Молодой человек работает поваром в одном из ресторанов столицы Удмуртской Республики. 

Конкурсная комиссия определила и второго призера, победителя в номинации «Выбор жюри» – того Ивана, который станет медиа-лицом «Радио Ваня» в Ижевске и примет участие во всех рекламных кампаниях радиостанции в 2019 году. Фамилия этого конкурсанта держится в тайне и будет озвучена на церемонии награждения победителей, которая состоится 22 января в 19:00 в премьер-зале КЦ «Россия», куда приглашены все участники.

Билеты на мероприятие выдаются участникам бесплатно в офисе организатора по адресу: переулок Северный, 61, этаж 3, офис 3. Тел. Для справок 655-9011, 655-905

17:00, 17 января, 2019
85
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#Ижевск\n#конкурс\n#радио

 

 

 


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