Второе место досталось Нижнему Тагилу.

Сарапул. Удмуртия. Новогодняя ёлка в Сарапуле стала лучшей моноёлкой страны. За праздничный атрибут проголосовали более 25 тыс. пользователей, сообщается в группе «Диалог 319» в соцсети Вконтакте.

Второе место досталось моноёлке из Нижнего Тагила – 22,6 тыс. голосов. Тройку лидеров замкнул моногород Кувшиново в Тверской области с результатом в 7,8 тыс. голосов. Отмечается, что всего в Кувшиново проживают чуть больше 9 тыс. человек.

Напомним, ранее конкурсная комиссия отобрала 9 фотографий, которые и были представлены в голосовании.