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Ижевск вошёл в число лучших городов для первой работы

14:40, 05 сентября, 2018
Дмитрий Стрелков
14:40, 05 сентября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#качество жизни
Фото: @arzik2
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Эксперты назвали лидеров привлекательности городов России для выпускников вузов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в число лидеров рейтинга привлекательности городов для выпускников вузов. Результаты мониторинга опубликовало КБ Стрелка.

Компания провела социологическое исследование лучших городов России для первой работы. Мониторинг провели в 98 муниципалитетах - региональных столицах и городах с населением свыше 250 тыс. человек. Привлекательность города складывалась из показателей качества жизни и доступности благ.

В рейтинге качества жизни каждый город получил от 1 до 10 баллов. В рейтинге доступности благ баллы начислялись из остатка от средней зарплаты после вычета ежемесячных расходов выпускников. Список городов-лидеров возглавили Санкт-Петербург и Москва, следом идут Владивосток и Ярославль. Ижевск оказался на 11 месте рейтинга, уступив Твери и обойдя Казань.

По данным исследования, например, расходы выпускников на жилье в Ижевске составили 33% от ежемесячных доходов. Расходы выпускников на еду - 29% от ежемесячных доходов.

Напомним, ранее Ижевск уже назвали самым доступным городом в стране для аренды жилья студентами, а также столица Удмуртии вошла в список вкусно пахнущих городов.

14:40, 05 сентября, 2018
Дмитрий Стрелков
440
0
#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#качество жизни

 

 

 


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