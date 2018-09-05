Ижевск вошёл в число лучших городов для первой работы

Эксперты назвали лидеров привлекательности городов России для выпускников вузов.



Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошёл в число лидеров рейтинга привлекательности городов для выпускников вузов. Результаты мониторинга опубликовало КБ Стрелка.

Компания провела социологическое исследование лучших городов России для первой работы. Мониторинг провели в 98 муниципалитетах - региональных столицах и городах с населением свыше 250 тыс. человек. Привлекательность города складывалась из показателей качества жизни и доступности благ.

В рейтинге качества жизни каждый город получил от 1 до 10 баллов. В рейтинге доступности благ баллы начислялись из остатка от средней зарплаты после вычета ежемесячных расходов выпускников. Список городов-лидеров возглавили Санкт-Петербург и Москва, следом идут Владивосток и Ярославль. Ижевск оказался на 11 месте рейтинга, уступив Твери и обойдя Казань.

По данным исследования, например, расходы выпускников на жилье в Ижевске составили 33% от ежемесячных доходов. Расходы выпускников на еду - 29% от ежемесячных доходов.

Напомним, ранее Ижевск уже назвали самым доступным городом в стране для аренды жилья студентами, а также столица Удмуртии вошла в список вкусно пахнущих городов.