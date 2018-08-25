Ижевск назвали самым доступным городом в стране для аренды жилья студентами

Самым дорогим является Москва.

Ижевск. Удмуртия. Самым доступным городом в России в плане аренды однокомнатной квартиры назвали Ижевск. Как пишет РБК, такую статистику привели аналитики сайта объявлений Avito.

Эксперты сопоставили стоимость аренды недвижимости и уровень дохода студентов в городах России с населением свыше 620 тыс. человек. Согласно исследованию в первом полугодии 2018 года российский студент в среднем получал доход - 23,9 тыс. рублей в месяц. При этом средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составила от 9,97 тыс. до 30,48 тыс. рублей в месяц.

Самым доступным городом для студентов стал Ижевск. Здесь аренда однокомнатной квартиры в среднем обходится в 9,97 тыс. рублей в месяц - это 47% от средней зарплаты, которая предлагается студентам в городе. На аренду комнаты студентам нужно будет потратить в Ижевске 23% от зарплаты. В число доступных городов для аренды «однушки» также вошли Воронеж, Челябинск, Ульяновск и Омск. В них на аренду квартиры студенту нужно не больше 51% от зарплаты.

Самыми дорогими для студентов с точки зрения аренды жилья стали Москва, Петербург и Иркутск. В столице России работодатели готовы платить студентам 35,77 тыс. рублей, но на аренду однокомнатной квартиры нужно отдать 85% этого дохода. При этом аренда комнаты обойдется в столице в 36% от студенческой зарплаты.