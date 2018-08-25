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Ижевск назвали самым доступным городом в стране для аренды жилья студентами

13:05, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
13:05, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
154
0
#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#студенты\n#аренда
Фото: @arzik2
154
0

Самым дорогим является Москва.

Ижевск. Удмуртия. Самым доступным городом в России в плане аренды однокомнатной квартиры назвали Ижевск. Как пишет РБК, такую статистику привели аналитики сайта объявлений Avito.

Эксперты сопоставили стоимость аренды недвижимости и уровень дохода студентов в городах России с населением свыше 620 тыс. человек. Согласно исследованию в первом полугодии 2018 года российский студент в среднем получал доход - 23,9 тыс. рублей в месяц. При этом средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составила от 9,97 тыс. до 30,48 тыс. рублей в месяц.

Самым доступным городом для студентов стал Ижевск. Здесь аренда однокомнатной квартиры в среднем обходится в 9,97 тыс. рублей в месяц - это 47% от средней зарплаты, которая предлагается студентам в городе. На аренду комнаты студентам нужно будет потратить в Ижевске 23% от зарплаты. В число доступных городов для аренды «однушки» также вошли Воронеж, Челябинск, Ульяновск и Омск. В них на аренду квартиры студенту нужно не больше 51% от зарплаты.

Самыми дорогими для студентов с точки зрения аренды жилья стали Москва, Петербург и Иркутск. В столице России работодатели готовы платить студентам 35,77 тыс. рублей, но на аренду однокомнатной квартиры нужно отдать 85% этого дохода. При этом аренда комнаты обойдется в столице в 36% от студенческой зарплаты.

Сусанин / Парта или прилавок: где и как зарабатывают студенты Ижевска - Статьи

Студенчество - это переходный период, когда человек выходит из-под родительского крыла и отправляется навстречу новой жизни. Беззаботный студент наслаждается свободой до тех пор, пока взрослые проблемы не сваливаются ему как снег на голову. Чаще всего такой трудностью становится нехватка денег, не зря же появилось выражение "бедный студент". На одну стипендию, в 2 тыс.

13:05, 25 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
154
0
#Ижевск\n#жилье\n#Удмуртия\n#студенты\n#аренда

 

 

 


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