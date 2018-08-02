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29 семей из частично обрушившегося подъезда на Удмуртской в Ижевске купили квартиры

17:10, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
17:10, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
237
0
#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#квартиры\n#происшествие\n#Минстрой
Фото: Фейсбук (Иван Ястреб)
237
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Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.

Ижевск. Удмуртия. 29 семей из частично обрушившегося в результате взрыва подъезда на Удмуртской, 261 в Ижевске купили квартиры. Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр строительства Удмуртии Иван Ястреб.

Сделки купли-продажи оплачены за счёт республиканского и федерального бюджетов. Остальные – в процессе оформления договоров.

«Осталось совсем немного и вопрос с квартирами для семей, пострадавших при обрушении подъезда в доме по Удмуртской, 261 будет закрыт», - написал Иван Ястреб.

Напомним, трагедия произошла 9 ноября 2017 года. В 9-этажном доме раздался взрыв, в результате чего частично обрушился подъезд многоэтажки. Жертвами стали 7 человек. В ходе следствия правоохранители выяснили, что 27-летний сын хозяйки квартиры специально отсоединил шланг газовой плиты, после чего покинул квартиру. Его задержали на следующий день. На допросе он сказал, что слышал голоса соседей.

17:10, 02 августа, 2018
Георгий Поветкин
237
0
#Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#квартиры\n#происшествие\n#Минстрой

 

 

 


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