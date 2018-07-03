Движение трамваев в Ижевске, смерть осьминога-оракула и запрет на соломинки: что произошло минувшей ночью

О том, что произошло, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Предлагаем начать летний, жаркий вторник с утреннего обзора от «Сусанина».

Движение трамваев:

Утром 3 июля в Ижевске на участках улиц Орджоникидзе и Ленина приостановлено движение трамваев. Как сообщают пользователи соцсети ВКонтакте в группе ИГГС, на одном из участков лопнула рельса.

По словам очевидцев, движение нарушено и в районе Металлурга.

Право выезда:

С начала года судебные приставы в Удмуртии вынесли более 34 тыс. ограничений на право выезда за пределы России. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.

Отмечается, что данная мера эффективна при взыскании алиментов, долгов по штрафам и кредитам.

Так, одному из жителей Удмуртии пришлось отработать 60 часов, только после этого его выпустили из страны.

Отметим, узнать о задолженности или убедиться, что её нет, можно на сайте управления ФССП, в многофункциональных центрах и на сайте Госуслуг.

Ограничение в праве выезда снимается только после полной оплаты долга.

Разделались:

В Японии съели осьминога-оракула Рабьо. Как пишут «РИА Новости», предсказателя продали, не дожидаясь следующих матчей.

Осьминог прославился тем, что верно предсказал исход всех матчей сборной Японии. Так, он угадал победу сборной над Колумбией, ничью с командой Сенегала, а также проигрыш Японии в игре с Польшей.

По словам рыбака, поймавшего осьминога, он надеется, что вскоре появится второй Рабьо.

Запрет на трубочки:

В американском Сиэтле запретили продавать пластиковые трубочки для коктейлей. Как пишет Life, такая мера направлена на защиту окружающей среды.

Пластиковая посуда и украшения также под запретом. Использовать их можно, если покупатель сам об этом попросит. В этом случае клиенту предложат альтернативный вариант.

Сиэтл стал одним из первых городов, который ввел подобный запрет. По подсчетам, каждый день американцы используют около 500 млн. соломинок.

Система распознавания:

Министерство просвещения России предложило внедрить в школах систему распознавания лиц. Такая идентификация окажется не только надежнее, но и дешевле, сообщают «Известия».

Главная цель нового проекта – безопасность в школах.