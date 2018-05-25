Погода в Удмуртии: в воскресенье в республику придёт похолодание

Суббота, 26 мая, обещает быть последним тёплым днём весны.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртской Республике в выходные изменится температурный фон. Об этом сообщает Гидрометеоцентр региона.

В ночь с пятницы на субботу, 26 мая, ожидаются заморозки. В субботу без осадков.

В воскресенье, 27 мая, во второй половине дня начнётся дождь, который может продлиться до понедельника.

Температура воздуха в республике снизится. В субботу воздух прогреется до 21°С, но уже в ночь на воскресенье ожидается падение столбика термометра до 10 - 12 °С. По оценкам синоптиков, такая температура продержится почти неделю до 3 июня.