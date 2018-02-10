Ижевчане поделились в соцсетях впечатлениями от Всемирного дня пельменя

Последний день праздника собрал горожан на Центральной площади.

Ижевск. Удмуртия. Жители и гости столицы Удмуртии поделились в социальных сетях своими впечатлениями от завершающего дня пельменного фестиваля. Он прошел в Ижевске в субботу, 10 февраля.

Поиграть в пельменные игры и повеселиться в этот день в Ижевске можно было сразу на трех площадках - на Центральной площади, на площади у монумента Дружбы народов и на набережной. Тем более, что солнечная погода располагала к прогулкам.

«Всемирный день Пельменя в Ижевске. Семьи со всех районов участвуют в пельменных конкурсах и эстафетах», - написала Елизавета Серебрянникова.

Кто-то фотографировался на фоне пельменей.

Празднуем День Пельменя! #ижевск #деньпельменя #2018 #пельмени 20 Likes, 3 Comments - Катя Катерина (@kachepatka) on Instagram: "Празднуем День Пельменя! #ижевск #деньпельменя #2018 #пельмени"

Кто-то кидался ими

Кого тут больше всех любят @znapogaki и ко? Закидали пельмешками на #деньпельменя #Зебра_в_кедах #ВолонтерыИжевска #ВолонтерыУдмуртии 15 Likes, 1 Comments - Павлик (@istomin_paul) on Instagram: "Кого тут больше всех любят @znapogaki и ко? Закидали пельмешками на #деньпельменя #Зебра_в_кедах"

Несмотря на довольно холодную погоду, на набережной устроили запуск воздушных змеев.

Среди способов использования пельменей было и самые неожиданные.

Но большинство горожан все-таки предпочитали пельменями лакомиться.