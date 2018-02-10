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      Ижевчане поделились в соцсетях впечатлениями от Всемирного дня пельменя

      18:38, 10 февраля, 2018
      18:38, 10 февраля, 2018
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      #еда\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#праздники\n#пельмени
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      Последний день праздника собрал горожан на Центральной площади.

      Ижевск. Удмуртия. Жители и гости столицы Удмуртии поделились в социальных сетях своими впечатлениями от завершающего дня пельменного фестиваля. Он прошел в Ижевске в субботу, 10 февраля.

      Поиграть в пельменные игры и повеселиться в этот день в Ижевске можно было сразу на трех площадках - на Центральной площади, на площади у монумента Дружбы народов и на набережной. Тем более, что солнечная погода располагала к прогулкам.

      «Всемирный день Пельменя в Ижевске. Семьи со всех районов участвуют в пельменных конкурсах и эстафетах», - написала Елизавета Серебрянникова. 

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      Кто-то фотографировался на фоне пельменей.

      Празднуем День Пельменя! #ижевск #деньпельменя #2018 #пельмени

      20 Likes, 3 Comments - Катя Катерина (@kachepatka) on Instagram: "Празднуем День Пельменя! #ижевск #деньпельменя #2018 #пельмени"

      Кто-то кидался ими

      Кого тут больше всех любят @znapogaki и ко? Закидали пельмешками на #деньпельменя #Зебра_в_кедах #ВолонтерыИжевска #ВолонтерыУдмуртии

      15 Likes, 1 Comments - Павлик (@istomin_paul) on Instagram: "Кого тут больше всех любят @znapogaki и ко? Закидали пельмешками на #деньпельменя #Зебра_в_кедах"

      Несмотря на довольно холодную погоду, на набережной устроили запуск воздушных змеев.

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      Среди способов использования пельменей было и самые неожиданные. 

      #пельменьфест #пельменьболл #юныйчемпион #мояудмуртия #деньпельменя

      11 Likes, 2 Comments - евгения (@motorenkoss) on Instagram: "#пельменьфест #пельменьболл #юныйчемпион #мояудмуртия #деньпельменя"

      Как планируете провести выходные? Делимся самым интересным! Завтра в городе кульминация фестиваля ″Всемирный день пельменя″. Куда сходить и что отведать Центральная площадь: 10:00 стартует "Межнациональный пельменный СЪЕСТ". Можно будет попробовать пельмени народов мира и самые оригинальные виды пельменей. Плюс ярмарка-продажа пельменей; 10:00 - 16:00 - "Пельменные игры"; 11:00 - церемония открытия фестиваля; 11:30 - 16:00 на главной сцене концерт, а также фолк-фестиваль "Этно-мир"; С 13:00 начнутся групповые пешеходные пельменные экскурсии. 16:00 - подведение итогов мероприятия, награждение победителей онлайн-конкурсов и розыгрыш годового запаса пельменей. Набережная Ижевского пруда: 12:00 - 15:00 - соревнования на кубок "Удмуртская шумовка"; 12:00 - 15:30 - фестиваль воздушных змеев "Летать легко!". #ижкомцентр #жкхижевск #деньпельменя #ижевчанка

      4 Likes, 1 Comments - УК-Ижкомцентр (@izhcomcenter) on Instagram: "Как планируете провести выходные? Делимся самым интересным! Завтра в городе кульминация..."

      Но большинство горожан все-таки предпочитали пельменями лакомиться.

      Всемирный день пельменя в Ижевске. Считаю, что с погодой сегодня очень повезло: морозная, но уже по весеннему солнечная. Настроение прекрасное, его помогают создавать ведущие и участники праздника. Вокруг вкусные пельмени, абсолютно разные по цвету и составу. Вообщем праздник в разгаре. Всем хороших выходных! #мойижевск #выходные #деньпельменя #приятногоаппетита

      5 Likes, 1 Comments - Ирина Иванова (@irina_uyrevna) on Instagram: "Всемирный день пельменя в Ижевске. Считаю, что с погодой сегодня очень повезло: морозная, но..."

      18:38, 10 февраля, 2018
      1338
      0
      #еда\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#праздники\n#пельмени

       

       

       

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