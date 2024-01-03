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Кубок хоккей-на-валеночного турнира разыграли в Ижевске среди женских команд

17:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Кубок хоккей-на-валеночного турнира разыграли в Ижевске среди женских команд
17:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#хоккей на валенках\n#Ижевск\n#пельмени
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
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Победительницам вручили 6 кг пельменей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске женские команды разыграли кубок хоккей-на-валеночного турнира. Об этом сообщила администрация города.

3 января в рамках новогоднего фестиваля «Время быть вместе» встретились четыре женские команды по хоккею на валенках.

Женщины играли на Центральной площади, несмотря на морозную погоду.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Огненные девчонки», а за ними следуют «Хоккейные мамочки», «Королевы поля» и «Ижевские багиры».

Победительницам турнира вручили 6 кг пельменей, а также медали и кубок чемпионов.

17:00, 03 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
115
0
#хоккей на валенках\n#Ижевск\n#пельмени