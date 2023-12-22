Пельмени из Удмуртии добрались до бойцов в зоне СВО

Алнаши. Удмуртия. Слепленные пельмени из Удмуртии добрались до бойцов в зоне проведения спецоперации. Об этом в соцсетях сообщил глава Алнашского района республики Алексей Семёнов.

«Очень ценна обратная связь от своих из зоны спецоперации. Ведь алнашцы, те кто собирает гумпомощь, переживают, дойдет ли их передача до адресата. Сегодня тоймобашские ребята мне пишут, что дошли удмуртские пельмени до них, очень рады, что на Новый год будет праздничное угощение», — поделился радостью глава района.

Он также рассказал, что посылки с маскировочными сетями и «сухим душем» непрекращающимся ручейком тоже идут бойцам за «ленту». Добралась гуманитарная помощь из Алнашей и до Удмуртского полка.

«Пусть это небольшая помощь, но крупица к крупице. Общими усилиями мы вместе приближаем Победу, друзья! Спасибо неравнодушным алнашцам, что помогаете! Тау ваньдылы!» — завершил свой пост Алексей Семёнов.

Напомним, ранее Удмуртии отправила бойцам к Новому году 3 тонны пельменей.