В трезвом уме: власти Удмуртии намерены побороть пьянство среди школьников и студентов

В понедельник, 5 февраля, руководитель администрации главы и правительства региона представил концепцию профилактики наркомании и алкоголизма в республике.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии намерены побороть пьянство среди школьников и студентов. Сегодня на аппаратном совещании органов госвласти, руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов представил концепцию профилактики наркомании и алкоголизма в республике.

По словам Смирнова, в Удмуртии за последние 3 года выросло число отравлений алкоголем среди детей и подростков.

«Дети до 14 лет, в 2016 - 49 отравлений, в 2017 – 50 отравлений. В целом, увеличилось число летальных исходов при отравлении алкоголем населения. В национальном рейтинге трезвости мы на 49 месте за 2017 год (рейтинг опубликовала «Трезвая России» совместно с холдингом ВГТРК – прим. ред.)», - рассказал Сергей Смирнов.

По его словам, такие данные говорят о том, что республике необходима совместная и комплексная программа действий, направленная на проведение эффективной профилактики алкоголизма, особенно среди детей и молодежи.

«Предложенная программа содержит, по сути, три направления: профилактика употребления среди детей и молодежи, профилактика правонарушений и профилактика здорового образа жизни. Каждое направление включает в себя конкретный план мероприятий с контрольными точками. Отвечать за реализацию будет межведомственная комиссия при правительстве Удмуртии», - рассказал Сергей Смирнов.

Трезвая Россия - Урок Трезвости! Для проведения "Урока Трезвости" выбран формат мультимедийного ролика, где в наглядной и доступной для молодежи форме, на понятном ей языке будут показаны последствия употребления алкоголя и наркотиков. Данный формат "Урока Трезвости" выбран для того, чтобы подрастающее поколение лучше восприняло информацию и прочувствовала все пагубные последствия, после проведения ряда исследований команда проекта пришла к выводу, что современная молодежь выражает большее доверяет тому что сама видит, нежели абстрактным словам учителя или учебникам.

В ходе своего доклада Смирнов отметил, что Удмуртия договорилась о партнерстве с федеральным проектом «Трезвая Россия», благодаря чему в регионе будут внедрять новые практики и проведут полную инвентаризацию существующих методик.

Так, 7 апреля стартует проект «Уроки здоровья». Он является открытым, поэтому к нему присоединяться не только школы, но и высшие и средние ученые заведения. В этот же день свое начало возьмет программа общественного контроля – это совместные рейды общественников и правоохарнителей по точкам розничных продаж алкоголя с целью пресечения незаконной торговли алкоголем.

«Помимо этого, с 7 апреля по 7 июня мы запускаем первый этап проекта «Здоровый двор», где жителям предложат определить, какие формы спортивного досуга, как для взрослых, так и для детей, будут предпочтительны во дворах и общественных пространствах. Речь идет и о создании условий для дополнительных занятий спортом, не требующих дорогостоящего инвентаря и выстраивания спортивных комплексов», - уточнил Смирнов.

Основой всех мероприятий станет полномасштабное информационное сопровождение и отдельные интерактивные проекты. Причем власти продолжат реализовывать хорошо зарекомендовавшие себя мероприятия и проекты: фестиваль ГТО, флешмобы, квесты.

«Важная составляющая программы – финансирование. Ее основа - это более 100 млн рублей предусмотренные уже в бюджете республики на этот год, в рамках уже существующей государственной программы. То есть мы нашли эти средства в существующих наших программах и подпрограммах, но, к сожалению, они не координируются единым центром, для чего и предполагается создать межведомственную комиссию», - рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии.

По его словам, к началу 2021 года вся сеть образовательных организаций общего, основного и общего среднего образования должна быть охвачена уроками трезвости. Общее количество уроков достигнет 5 тыс. часов.

«Количество рейдов по точкам продаж алкогольной продукции силами общественных организаций уже в 2018 году достигнет 500 единиц, а к 2020 году вся сеть розничной торговли должна быть включена в систему общественного контроля. Результатом работы должно стать снижение тех страшных показателей о которых говорит неумолимая статистика», - сказал в конце своего выступления Сергей Смирнов.

В свою очередь руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты России Султан Хамзаев отметил, что задача Удмуртии и «Трезвой России» создать необходимый «социальный бронежилет», который защитит детей от пропаганды алкоголя и его влияния на здоровье людей.

«Для нас еще было бы важно выделить проблему так называемых «наливаек». Это беспокоит практически каждый двор. И не только в Удмуртии, а в общем по стране. Эти квази-общепиты, которые несут только один смысл – спаивание нашего общества. Мы бы хотели, когда говорим о регулировании алкогольного рынка, чтобы оно преследовало одну важную цель – это защита здоровья наших людей», - сказал Султан Хамзаев.