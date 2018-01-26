Михаил Бабич: в Удмуртии не реализуется программа «Жилье для российской семьи»

Об этом полпред Президента Росси в ПФО заявил в ходе рабочего совещания с главой региона Александром Бречаловым.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии не реализуется программа «Жилье для российской семьи». Об этом полпред Президента Росси в ПФО заявил в ходе рабочего совещания с главой региона Александром Бречаловым.

«Что касается вопросов, которые требуют отдельного обсуждения – в республике не реализуется программа «Жилье для российской семьи» – это проблема имеет накопленный характер. Ни одного квадратного метра жилья из 60 тыс. не введено», - рассказал Михаил Бабич.

Напомним, в Удмуртии также действуют программы: «Молодёжная квартира», «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», «Жилище», а также муниципальная программа по переселению из аварийного жилья.