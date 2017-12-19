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      Пожары в Удмуртии, «справочник пессимиста» и курортный сбор: что произошло минувшей ночью

      08:00, 19 декабря, 2017
      08:00, 19 декабря, 2017
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      #Ижевск\n#Новый год\n#мигранты\n#Крым\n#Facebook\n#выставка\n#Удмуртия\n#пожар\n#Дональд Трамп
      Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
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      О том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Во вторник, 19 декабря, корреспонденты информагентства «Сусанин» традиционно подготовили обзор событий, которые произошли за ночь.

      Пожары:

      В ночь на 19 декабря на территории Удмуртии произошло 3 пожара. Огонь тушили в Ижевске на улице Пастухова, в Сарапуле на улице Труда и в Якшур-Бодьинском районе в селе Старые Зятцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

      Выставка:

      Узнать, что же готовит наступающий год желтой земляной собаки жителям Ижевска можно узнать на выставке «С Новым 2018 годом!». Подборку материалов подготовили сотрудники республиканской библиотеки для детей и юношества. «Чего ожидать от четвероногой покровительницы, каковы ее привычки, нравы и повадки? В чем встречать этот год и что готовить на праздничный стол − обо всём этом расскажет выставка»,- сообщают организаторы.

      Справочник пессимиста:

      Аналитики составили худшие сценарии мировой политики и экономики, которые могут произойти до 2028 года. Агентство Bloomberg ежегодно составляет подобный «справочник пессисмиста», сообщает Газета.ру.

      Во-первых, специалисты предвещают второй срок на посту президента Дональду Трампу, что приведет население США к утрате доверия к партиям.

      Второй сценарий касается распространения дезинформации в соцсетях, особенно в Facebook. К 2028 году, по мнению агентства, 55% россиян будут считать Трампа пожизненным президентом США.

      Также аналитики утверждают, что биткоины заменят традиционные деньги. В 2028 банки почти исчезнут, а курс цифровой валюты будет равен 1 млн долларов.

      Ракетная атака КНДР, конец «нефтяной эры» и «война поколений» в Европе тоже попали в справочник агентства.

       258 млн мигрантов:

      Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН определил десятку стран в которых проживают больше всего мигрантов. Лидером оказались США (49,8 млн человек), по 12 млн мигрантов живут в Саудовской Аравии, Германии и России, сообщает Лента.ру.

      74% всех переселенцев находятся в возрасте от 20 до 64 лет. Больше всего иностранных жителей приезжает из Индии (около 17 млн) и Мексики (13 млн).

      Всего 258 млн человек (3,4%) в мире живут не на родине.

      Отметим, только в 2016 году в Россию приехали 16,4 млн мигрантов, в основном это жители стран СНГ.

      Курортный сбор в Крыму:

      Введение курортного сбора на территории Крыма решили перенести на 2019 год. Об этом пишут РИА «Новости».

      Напомним, эксперимент планировалось начать с 1 мая 2018 года, сумма сбора составляла бы 10 рублей за сутки.

      Перенести внедрение новых правил решили из-за недостаточной инфраструктуры полуострова и необходимости проработки механизма сбора.

      08:00, 19 декабря, 2017
      552
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      #Ижевск\n#Новый год\n#мигранты\n#Крым\n#Facebook\n#выставка\n#Удмуртия\n#пожар\n#Дональд Трамп

       

       

       

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