Документы истории в Ижевске, знаки на зданиях и новая армия на Камчатке: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник и мы предлагаем начать новую неделю с традиционного обзора новостей от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Погода:

18 декабря целый день будет облачно с прояснениями. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем -6, -11°С, влажность 80%. Местами ожидается небольшой снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Гидрометцентр республики.

Документы истории:

Жители Ижевска смогут увидеть документы и фотографии, которые долгое время время были засекречены. Выставка откроется 18 декабря и проработает два дня, сообщается в группе штаба городских проектов «ЛИФТ» в соцсети Вконтакте.

«Горожанам покажут протокол допроса и ордер на обыск одного из лидеров партии левых эсеров - Марии Спиридоновой, распоряжение о помещении ее в психиатрический санаторий; протокол допроса участницы российского революционного движения и исполнительницы покушения на жизнь Ленина - Фанни Каплан и уникальные фотографии со следственного эксперимента на месте расстрела царской семьи. А еще подробно рассмотреть схему контрреволюционных организаций из дела ВЧК «Национальный центр» 1919 года», - отмечается в группе.

Три селфи в день - уже болезнь?

Сильное желание фотографироваться и делать публикации себя в Сети говорят о психическом расстройстве. Об этом пишет РЕН-тв со ссылкой на исследования журнала International Journal of Mental Health and Addiction.

В эксперименте участвовали 400 человек в возрасте до 27 лет. Медики определили, что «селфитис» наблюдается у людей, которые делают каждый день от трех снимков, но не публикуют их в Сеть.

Если человек хочет выкладывать свои снимки в Интернет, то это уже основная стадия заболевания. Следующая за ней - хроническая, при которой человек делает не менее 6 селфи в день и выкладывает в Сеть.

Психологи утверждают, что любители фотографировать себя – это неуверенные люди, которые таким образом хотят привлечь внимание.

Дорожные знаки на зданиях:

Согласно новому национальному стандарту дорожные знаки теперь можно увидеть на зданиях и ограждениях. Как пишет Газета.ру со ссылкой на «Известия», новое правило коснется четырех знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» или «по четным...».

Также нововведение коснется трех знаков направления размещения парковки (как платной, так и бесплатной).

Стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года.

Напомним, в соответствии с документом на дорогах появятся и новые знаки, такие как: «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы», «Выделенная трамвайная полоса», «Уступи всем, и можно направо» и другие.

Новая армия на Камчатке:

На Тихоокеанском флоте создается новая армия ВВС и ПВО. Силы объединят со штабом на Камчатке. Войска будут контролировать территорию от Северных Курил до арктического острова Врангеля, пишут «Известия». Основная задача — исключить внезапное воздушное нападение.

Как сообщил военный эксперт Алексей Леонков, это своеобразный ответ на активность авиации Америки.

«Военная активность США здесь повысилась в разы под предлогом северокорейской ракетной угрозы. В районе Чукотки и Камчатки мы непосредственно граничим с Аляской, где построены крупные авиационные и морские базы США. В Тихом океане у Соединенных Штатов шесть авианосцев», - рассказал эксперт.

В состав формирования перейдут авиационные части, зенитные ракетные и радиотехнические войска. Основу составят 317-й авиационный полк под Петропавловском-Камчатским и дислоцирующаяся там же 53-я дивизия ПВО.