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      Сбитый в Ижевске ребенок, новые дорожные знаки в России и возобновление «лунной» программы: что произошло минувшей ночью

      08:00, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      08:00, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
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      #дети\n#дороги\n#ДТП\n#безопасность\n#Ижевск\n#космос\n#США\n#кино\n#Россия\n#Удмуртия
      Фото: svs.gsfc.nasa.gov
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      0

      О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе утро вторника, 12 декабря, а значит, корреспонденты информагентства «Сусанин» готовы рассказать вам о том, что произошло в Удмуртской Республике, России и мире, пока вы спали.

      ДТП в Ижевске:

      На улице Пушкинской в Ижевске сбили 13-летнюю девочку. Авария произошла утром накануне, 11 декабря.

      «Диагностировали перелом малоберцовой кости. Водитель на чёрном джипе скрылся», - написала Юлия Нуриева в группе ИГГС в социальной сети Вконтакте.

      Очевидцы произошедшего добавили: «Шла по тротуару. Там парковка от тротуара не отделена бордюром. Автомобиль ехал по Пушкинской и хотел припарковаться. Заехал на тротуар и сбил девочку».

      В настоящее время разыскивают свидетелей произошедшего.

      Проверка сирен:

      В среду, 13 декабря, в Удмуртии будут проверять системы централизованного оповещения. Включат их около 09:00.

      Власти Ижевска попросили горожан сохранять спокойствие.

      Новые знаки:

      В России появятся новые дорожные знаки и таблички. Как пишет Газета, они внесены в новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который уже начал действовать.

      Документ предусматривает такие знаки, как «Въезд на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса». Ранее новые знаки установили в качестве эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

      Стандарт также разрешил поворот направо на красный свет, если это не создает помех для других участников движения. Сделать этом можно будет на перекрестках, где будет установлен знак «Уступи всем, и можно направо». Кроме того, в списке есть знаки направления движения по полосам и табличка «Глухие пешеходы».

      Возобновление «лунной» программы:

      В США принято решение о возобновлении исследовании Луны. Соответствующую директиву подписал президент страны Дональд Трам, пишет Лента.

      Согласно документу, NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности.

      Президент заявил, что «это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам».

      Лучший ужастик:

      Американский журнал Rolling Stone составил топ лучших хорроров 2017 года. Как пишет РГ, главным жанровым фильмов издание считает брутальный каннибальский сплэттер «Сырое» (Raw).

      С показов этой картины о вегетарианке, попробовавшей сырого мяса, некоторых особо впечатлительных зрителей, колотящихся в истериках, выносили на руках.

      08:00, 12 декабря, 2017
      Ксения Чернова
      600
      0
      #дети\n#дороги\n#ДТП\n#безопасность\n#Ижевск\n#космос\n#США\n#кино\n#Россия\n#Удмуртия

       

       

       

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