Сбитый в Ижевске ребенок, новые дорожные знаки в России и возобновление «лунной» программы: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На дворе утро вторника, 12 декабря, а значит, корреспонденты информагентства «Сусанин» готовы рассказать вам о том, что произошло в Удмуртской Республике, России и мире, пока вы спали.

ДТП в Ижевске:

На улице Пушкинской в Ижевске сбили 13-летнюю девочку. Авария произошла утром накануне, 11 декабря.

«Диагностировали перелом малоберцовой кости. Водитель на чёрном джипе скрылся», - написала Юлия Нуриева в группе ИГГС в социальной сети Вконтакте.

Очевидцы произошедшего добавили: «Шла по тротуару. Там парковка от тротуара не отделена бордюром. Автомобиль ехал по Пушкинской и хотел припарковаться. Заехал на тротуар и сбил девочку».

В настоящее время разыскивают свидетелей произошедшего.

Проверка сирен:

В среду, 13 декабря, в Удмуртии будут проверять системы централизованного оповещения. Включат их около 09:00.

Власти Ижевска попросили горожан сохранять спокойствие.

Новые знаки:

В России появятся новые дорожные знаки и таблички. Как пишет Газета, они внесены в новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который уже начал действовать.

Документ предусматривает такие знаки, как «Въезд на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса». Ранее новые знаки установили в качестве эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.

Стандарт также разрешил поворот направо на красный свет, если это не создает помех для других участников движения. Сделать этом можно будет на перекрестках, где будет установлен знак «Уступи всем, и можно направо». Кроме того, в списке есть знаки направления движения по полосам и табличка «Глухие пешеходы».

Возобновление «лунной» программы:

В США принято решение о возобновлении исследовании Луны. Соответствующую директиву подписал президент страны Дональд Трам, пишет Лента.

Согласно документу, NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности.

Президент заявил, что «это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам».

Лучший ужастик:

Американский журнал Rolling Stone составил топ лучших хорроров 2017 года. Как пишет РГ, главным жанровым фильмов издание считает брутальный каннибальский сплэттер «Сырое» (Raw).

С показов этой картины о вегетарианке, попробовавшей сырого мяса, некоторых особо впечатлительных зрителей, колотящихся в истериках, выносили на руках.