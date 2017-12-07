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      Готовимся к Новому году: где отдыхают жители Удмуртии?

      09:00, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      09:00, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      319
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Рождество\n#Готовимся к Новому году\n#путешествия\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: wikimedia.org/
      319
      0

      Самыми популярными в уходящем 2017 году станут российские направления.

      Ижевск. Удмуртия. Многие жители Удмуртии встречают Новый год дома, в уютной квартире, в кругу родных и близких. Но есть и те, кто намерен провести праздники в путешествии и совсем «незимних» условиях: в окружении пальм и морского бриза.

      Как рассказала журналистам «Сусанина» руководитель удмуртского отделения Российского союза туриндустрии Елена Захидова, можно выделить три основных направления, куда отправятся путешественники на зимние праздники.

      Первое – это, конечно, туда, где теплое море, солнце, пляж и можно погреть спинку. Такими странами традиционно являются: Таиланд, Арабские Эмираты, Индонезия. Также среди туристов Удмуртии популярен Вьетнам и остров Хайнань в Китае, названный в народе «Китайскими Гавайями».

      Как отметили в региональном отделении, в этом году спрос на дальние, теплые маршруты снизился, поскольку цены на них достаточно высокие.

      Рождественская волшебная Европа - второе основное направление, куда едут туристы из Удмуртии. Старый свет всегда славился своими новогодними базарами, праздничными ярмарками и украшенными улицами.

      Традиционно самой популярной новогодней столицей в Европе остаётся Прага. Любят туристы и такую страну, как Венгрия, а особенно её столицу – Будапешт, один из самых недорогих маршрутов, куда можно отправиться встретить Новый год. И как же не вспомнить романтичную Францию? Но на любви туристов сказался высокий курс евро – в этом году спрос значительно снизился.

      prague

      pixabay.com

      Поэтому выбор жителей Удмуртии в этот раз пал на путешествия внутри России. Туристы всё чаще стали интересоваться историей и бытом своей страны. Одним из самых популярных туристических городов продолжает оставаться Санкт-Петербург. Не отстаёт от культурной столицы и Москва, которая привлекает путешественников выгодными предложениями, такими, например, как доплата туристам. Также не менее популярным остается и маршрут по Золотому Кольцу – древним городам Руси. Список в 2017-2018 годах пополнит и Нижний Новгород.

      Конечно, люди не забывают и о здоровом отдыхе. На новогодние праздники жители Удмуртии поедут в санатории, пройдут лечебные программы и отдохнут на горнолыжных курортах.

      skiing-area

      pixabay.com

      Но всё больше жителей региона хотят изучить родной край, узнать новое о себе и своей родине, познать неизведанное. Так, в пору зимних гуляний станут популярными экскурсии по Удмуртии: Сарапулу, Воткинску, поедут туристы и на родину к Бурановским бабушкам, по сёлам и деревням республики. Для примера, полная экскурсионная программа по Воткинску может обойтись туристу всего в 1100 рублей.

      Гостям предлагают погрузиться в старину, отметить Рождество, Новый Год, святки в традиционном стиле. Программы позволяют познакомиться с обычаями, традициями, обрядами народов Удмуртии. На сегодняшний день такие туры предлагают, например, селения Малопургинского района. В среднем за 800 рублей, включая проезд, туристов гостеприимно встретят, накормят, напоят национальными напитками и покажут национальные развлечения.

      Недалеко и с комфортом, например, в той же самой Европе, можно отдохнуть за 30-40 тыс. рублей на человека за неделю. Более далекие направления, такие как Таиланд, Индонезия, будут стоить дороже - примерно 50 тыс. рублей на человека.

      По крайне приятной цене можно отдохнуть и в России. Возможно ли организовать себе отдых, грубо говоря, всего за 5 тыс. рублей на 10 дней? Ещё как! «Когда туристы об этом узнают, они сразу бронируют, по таким предложениям все хотят отдохнуть», - отметила Елена Захидова.

      Больше всего в этом году удивляет Сочи. Встретить Новый год в Олимпийском городе можно всего за 500-1000 рублей. «Не верят даже сами работники турбизнеса, когда хорошее проживание стоит 500 рублей в день с завтраком, в нормальных пансионатах или гостиничных комплексах в Олимпийском городке», - рассказала руководитель регионального отдела туриндустрии Удмуртии.

      Устройте себе незабываемый праздничный отдых и встречайте Новый, 2018 год там, где вам хорошо!

      09:00, 07 декабря, 2017
      Анна Торхова
      319
      0
      #Ижевск\n#Новый год\n#Рождество\n#Готовимся к Новому году\n#путешествия\n#Удмуртия\n#праздники

       

       

       

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