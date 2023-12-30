Ижевск. Удмуртия. Ришат Ибрагимов прокомментировал свой уход с поста министра строительства Удмуртии. Напомним, о его уходе стало известно вечером накануне, 29 декабря.

«С одной стороны, грустно. Грустно расставаться с коллегами, которые за четыре года работы в ведомстве стали по-настоящему родными. С другой, впереди новые вызовы и нужно идти дальше.

Горжусь тем, что за годы работы в Минстрое внёс свою лепту в развитие строительного комплекса, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Наша работа хороша тем, что мы всегда видим результат в новых объектах: школах, детских садах, больницах, сетях водо- и теплоснабжения. Это придаёт сил и оптимизма в работе.

Хочу поблагодарить всех застройщиков и строителей за созидательный дух и желание украшать нашу родную Удмуртию. Ветеранов отрасли – за мудрые советы и неравнодушие к делу.

Спасибо главам муниципальных образований и их командам за совместную работу и вовлечённость.

Спасибо Команде Удмуртии за позитивный настрой и заряженность на результат. Со многими завязались не только рабочие, но и дружеские отношения», — написал Ришат Ибрагимов.

Он также поблагодарил премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова «за профессиональное плечо и образец рабочей этики».