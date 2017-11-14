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      Более 300 жителей разрушенного дома в Ижевске уже получили выплаты на непредвиденные расходы

      11:58, 14 ноября, 2017
      11:58, 14 ноября, 2017
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      #общество\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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      В фонд «Сообщество», который оказывает помощь пострадавшим, поступило более 3 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии начали выплачивать компенсации жильцам 1-4 подъездов дома в Ижевске, где произошел взрыв газа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республике, по 10 тыс. рублей получили уже 336 человек.

      «Одновременно пострадавшие продолжают получать гуманитарную помощь», - отмечается в сообщении. В фонд «Сообщество», который оказывает помощь пострадавшим, поступило уже 3 млн рублей.

      Кроме того, идет работа по подготовке документов для выделения по 1 млн рублей семьям погибших при обрушении части здания. Планируется начать выдачу средств в среду, 15 ноября.

      Выплаты за поврежденное имущество – от 50 до 100 тыс. рублей – собственники квартир получат в течение двух недель.

      Напомним, что 9 ноября из-за хлопка газа в Ижевске обрушилась часть дома №261 по улице Удмуртской. В результате погибли семь человек, трое пострадали.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.


      Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие предполагает, что мужчина мог намеренно отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя. Его ждет психиатрическая экспертиза.

      11:58, 14 ноября, 2017
      85
      0
      #общество\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

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