Более 300 жителей разрушенного дома в Ижевске уже получили выплаты на непредвиденные расходы

В фонд «Сообщество», который оказывает помощь пострадавшим, поступило более 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии начали выплачивать компенсации жильцам 1-4 подъездов дома в Ижевске, где произошел взрыв газа. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республике, по 10 тыс. рублей получили уже 336 человек.

«Одновременно пострадавшие продолжают получать гуманитарную помощь», - отмечается в сообщении. В фонд «Сообщество», который оказывает помощь пострадавшим, поступило уже 3 млн рублей.

Кроме того, идет работа по подготовке документов для выделения по 1 млн рублей семьям погибших при обрушении части здания. Планируется начать выдачу средств в среду, 15 ноября.

Выплаты за поврежденное имущество – от 50 до 100 тыс. рублей – собственники квартир получат в течение двух недель.

Напомним, что 9 ноября из-за хлопка газа в Ижевске обрушилась часть дома №261 по улице Удмуртской. В результате погибли семь человек, трое пострадали.

Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

Правоохранители задержали подозреваемого. Следствие предполагает, что мужчина мог намеренно отсоединить шланг газовой плиты от сети газораспределителя. Его ждет психиатрическая экспертиза.