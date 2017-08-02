Пожар и ДТП в Ижевске, приговор за подготовку теракта и разработка Facebook: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП в Ижевске:

В Ижевске произошло ДТП с участием пешехода. Человека сбили на Воткинском шоссе неподалеку от центрального ГИБДД. Авария случилась поздним вечером. В группе ИГГС написали, что человек переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пожар в городе:

В столице Удмуртии сгорел дом. Огонь уничтожил нежилую постройку на улице Пушкинской. Пожарные ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Подготовка к теракту:

В Красноярском крае за подготовку теракта в День Победы троих человек приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Мужчинам назначили 18 и 11 лет за решеткой.

По данным ведомства, злоумышленники намеревались подорвать маршрутный автобус.

Капризы погоды:

Тихоокеанский супертайфун Noru может приблизиться к Приморскому краю. Это вызовет подъём уровня воды в реках до трёх метров. Тайфун будет оказывать влияние на погоду с 8 по 10 августа. Также может затопить дороги.

Новая разработка:

Facebook разрабатывает устройство для видеосвязи. Оно будет оснащено сенсорным дисплеем размером с экран ноутбука, а также камерой, реагирующей на движение. Гаджет на операционной системе Android будет предназначаться для домашнего использования.

Разработку могут представить весной 2018 года, однако её прототипы уже используются в тестовом режиме.