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      Пожар и ДТП в Ижевске, приговор за подготовку теракта и разработка Facebook: что произошло минувшей ночью

      08:37, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:37, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      286
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#авария\n#теракт\n#Удмуртия\n#приговор\n#происшествие
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus
      286
      0

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

      ДТП в Ижевске:

      В Ижевске произошло ДТП с участием пешехода. Человека сбили на Воткинском шоссе неподалеку от центрального ГИБДД. Авария случилась поздним вечером. В группе ИГГС написали, что человек переходил дорогу по пешеходному переходу.

      Пожар в городе:

      В столице Удмуртии сгорел дом. Огонь уничтожил нежилую постройку на улице Пушкинской. Пожарные ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

      Подготовка к теракту:

      В Красноярском крае за подготовку теракта в День Победы троих человек приговорили к тюремному заключению. Об этом сообщает региональное управление ФСБ. Мужчинам назначили 18 и 11 лет за решеткой.

      По данным ведомства, злоумышленники намеревались подорвать маршрутный автобус.

      Капризы погоды:

      Тихоокеанский супертайфун Noru может приблизиться к Приморскому краю. Это вызовет подъём уровня воды в реках до трёх метров. Тайфун будет оказывать влияние на погоду с 8 по 10 августа. Также может затопить дороги.

      Новая разработка:

      Facebook разрабатывает устройство для видеосвязи. Оно будет оснащено сенсорным дисплеем размером с экран ноутбука, а также камерой, реагирующей на движение. Гаджет на операционной системе Android будет предназначаться для домашнего использования.

      Разработку могут представить весной 2018 года, однако её прототипы уже используются в тестовом режиме.

      08:37, 02 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      286
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#погода\n#авария\n#теракт\n#Удмуртия\n#приговор\n#происшествие

       

       

       

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