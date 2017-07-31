Удмуртия в минуту: отставка Савельева и проезд по Камскому мосту

Об этом и других событиях в традиционной вечерней рубрике «Сусанина».

Виктор Савельев покинет пост исполняющего обязанности председателя правительства Удмуртии. Об этом рассказал руководитель региона Александр Бречалов, который до выборов будет управлять кабмином. Главная задача правительства на месяц – решить вопросы с бюджетом. Об этом и других событиях в традиционной вечерней рубрике «Сусанина».

Стоимость проезда:

Стала известна стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии для всех видов транспорта. На сайте концессионера пока не представлена программа лояльности для постоянных пользователей объектами.

Величина автокредита:

Удмуртия вошла в топ-5 регионов по динамике роста автокредитов. За год сумма увеличилась на 16 процентов. Этот показатель больше только в Новосибирской, Кемеровской и Волгоградской областях.

Весовой контроль:

Два передвижных пункта весового контроля появятся в Алнашском районе Удмуртии. Это связано с появлением на сельских дорогах большегрузов, которые пытаются объехать пробку на трассе.

Победа в гонке:

Квадроциклисты из Воткинска победили на втором этапе гонки Can-Am X Race. Пилоты Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин опередили в борьбе за первое место соперников из Каменск-Шахтинска. Следующий тап пройдет в Архангельской области.