Стала известна стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии для всех видов транспорта

Сейчас на сайте Региональной инвестиционной компании нет данных о программе лояльности для водителей, которые постоянно будут пользоваться объектами.

Ижевск. Удмуртия. Концессионер огласил окончательную стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии для всех видов транспорта. Сейчас на сайте Региональной инвестиционной компании нет данных о программе лояльности для водителей, которые постоянно будут пользоваться объектами.

Мост через Каму:

Тарифная группа №1 - 250 руб.

Тарифная группа №2 - 510 руб.

Тарифная группа №3 - 900 руб.

Тарифная группа №4 - 1150 руб.

Мост через Буй:

Тарифная группа №1 - 80 руб.

Тарифная группа №2 - 270 руб.

Тарифная группа №3 - 460 руб.

Тарифная группа №4 - 590 руб.

Оба моста:

Тарифная группа №1 - 330 руб.

Тарифная группа №2 - 780 руб.

Тарифная группа №3 - 1350 руб.

Тарифная группа №4 - 1730 руб.

Напомним, что в конце июля 2017 года вновь перенесли срок сдачи моста через Каму. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, в настоящее время на объекте в Камбарском районе проходят проверки Ростехнадзора. Сейчас объект планируют сдать в сентябре 2017 года.

