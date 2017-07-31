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      Стала известна стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии для всех видов транспорта

      15:55, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:55, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      710
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#проезд\n#Кама\n#деньги\n#финансы и деньги\n#мост
      Фото: ИА "Сусанин"
      710
      0

      Сейчас на сайте Региональной инвестиционной компании нет данных о программе лояльности для водителей, которые постоянно будут пользоваться объектами.

      Ижевск. Удмуртия. Концессионер огласил окончательную стоимость проезда по мостам через Каму и Буй в Удмуртии для всех видов транспорта. Сейчас на сайте Региональной инвестиционной компании нет данных о программе лояльности для водителей, которые постоянно будут пользоваться объектами.

      Мост через Каму:

      Тарифная группа №1    - 250 руб.

      Тарифная группа №2 - 510 руб.

      Тарифная группа №3 - 900 руб.

      Тарифная группа №4 - 1150 руб.

      Мост через Буй:

      Тарифная группа №1 - 80 руб.

      Тарифная группа №2 - 270 руб.

      Тарифная группа №3 - 460 руб.

      Тарифная группа №4 - 590 руб.

      Оба моста:

      Тарифная группа №1 - 330 руб.

      Тарифная группа №2 - 780 руб.

      Тарифная группа №3 - 1350 руб.

      Тарифная группа №4 - 1730 руб.

      Напомним, что в конце июля 2017 года вновь перенесли срок сдачи моста через Каму. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, в настоящее время на объекте в Камбарском районе проходят проверки Ростехнадзора. Сейчас объект планируют сдать в сентябре 2017 года.

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      15:55, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      710
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#проезд\n#Кама\n#деньги\n#финансы и деньги\n#мост

       

       

       

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