Грузовики и фуры пытаются объехать пробку на федеральной трассе М-7 по сельским дорогам.

Алнаши. Удмуртия. Два передвижных пункта весового контроля появятся в Алнашском районе. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, дело в том, что на сельские дороги там стали выезжать большегрузы.

Грузовики и фуры пытаются объехать пробку на федеральной трассе М-7 между Алнашами и Можгой. На участке ремонтируют дорогу, идет реверсивное движение. Поэтому многие водители поворачивают на сельские дороги либо в сторону Грахово, либо в сторону Алнашей.

«Мы выставляем весовой контроль совместно с МВД на двух участках. Первый – около Асановского техникума, второй – поворот на Грахово», - цитирует пресс-служба и. о. главы республиканского Миндортранса Алексея Горбачева.

Он подчеркнул, что по дорогам 4-5 категорий, к которым относятся сельские дороги, большегрузному транспорту передвигаться запрещено. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Автомобилистам предложили объезжать ремонтируемый участок по маршруту: Ижевск – Малая Пурга – Варзи-Ятчи – Алнаши длиной в 91 км.