  • $ 59.54 ↑
  • € 69.68 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Два передвижных пункта весового контроля появятся в Алнашском районе

      13:30, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      13:30, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      100
      0
      #дороги\n#общество\n#Алнаши\n#транспорт\n#Удмуртия
      100
      0

      Грузовики и фуры пытаются объехать пробку на федеральной трассе М-7 по сельским дорогам.

      Алнаши. Удмуртия. Два передвижных пункта весового контроля появятся в Алнашском районе. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, дело в том, что на сельские дороги там стали выезжать большегрузы.

      Грузовики и фуры пытаются объехать пробку на федеральной трассе М-7 между Алнашами и Можгой. На участке ремонтируют дорогу, идет реверсивное движение. Поэтому многие водители поворачивают на сельские дороги либо в сторону Грахово, либо в сторону Алнашей.

      «Мы выставляем весовой контроль совместно с МВД на двух участках. Первый – около Асановского техникума, второй – поворот на Грахово», - цитирует пресс-служба и. о. главы республиканского Миндортранса Алексея Горбачева.

      Он подчеркнул, что по дорогам 4-5 категорий, к которым относятся сельские дороги, большегрузному транспорту передвигаться запрещено. Нарушителям грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

      Автомобилистам предложили объезжать ремонтируемый участок по маршруту: Ижевск – Малая Пурга – Варзи-Ятчи – Алнаши длиной в 91 км.

      13:30, 31 июля, 2017
      Ксения Чернова
      100
      0
      #дороги\n#общество\n#Алнаши\n#транспорт\n#Удмуртия

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      08:00, 25 июля, 2017
      10862

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      4941
      17:02, 27 июля, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      4504
      12:00, 30 июля, 2017

      Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

      3516
      14:37, 26 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      3057
      13:25, 25 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      1137

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      897
      16:21, 29 июля, 2017

      Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

      804
      15:41, 25 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      742
      10:04, 30 июля, 2017

      Российским водителям могут разрешить самим выбирать госномера для своих машин в автосалонах

      697
      19:10, 24 июля, 2017

      У берегов Шри-Ланки военные спасли двух тонувших слонов

      09:10, 24 июля, 2017
      634

      Самым богатым человеком в мире стал создатель сайта Amazon Джефф Безос

      593
      18:57, 27 июля, 2017

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      581
      18:36, 28 июля, 2017

      В Швейцарии преступник напал на прохожих с бензопилой

      574
      17:21, 24 июля, 2017

      Дочь экс-президента Узбекистана осудили за хищения и вымогательство

      545
      12:17, 28 июля, 2017

      Мультимедиа

      Задержание мошенников в Ижевске после получения оката в 25 млн рублей

      Спасение толстолобиков и расторжение контракта по проектированию проспекта Калашникова

      28 июля, 2017

      В аэропорту Ижевска «загорелся» пассажирский самолет

      28 июля, 2017