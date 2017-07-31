Они финишировали первыми в классе SSV Standard.
Йошкар-Ола. Квадроциклисты из Воткинска победили на втором этапе CAN-AM X RACE 2017. Как сообщает официальный сайт соревнований, они финишировали первыми в классе SSV Standard.
Пилоты Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин опередили в борьбе за первое место соперников из Каменск-Шахтинска.
Длина трассы составила более 500 км и была проложена через лес. Третий этап гонки пройдет в Астраханской области.
2017 Can-Am X Race 2 этап: спортивная трасса СУ4-5-6
Второй спортивный день 2 этапа квадросерии Can-Am X Race состоял из трех спецучастков (СУ). В общей сложности спортсмены проехали более 250 км. Официальный сайт серии www.canamxrace.ru