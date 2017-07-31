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      Квадроциклисты из Воткинска победили на втором этапе CAN-AM X RACE 2017

      15:15, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:15, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      221
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#гонки
      Фото: canamxrace.ru
      221
      0

      Они финишировали первыми в классе SSV Standard.

      Йошкар-Ола. Квадроциклисты из Воткинска победили на втором этапе CAN-AM X RACE 2017. Как сообщает официальный сайт соревнований, они финишировали первыми в классе SSV Standard.

      Пилоты Анатолий Кузнецов и Алексей Смолин опередили в борьбе за первое место соперников из Каменск-Шахтинска.

      Длина трассы составила более 500 км и была проложена через лес.  Третий этап гонки пройдет в Астраханской области. 

      2017 Can-Am X Race 2 этап: спортивная трасса СУ4-5-6

      Второй спортивный день 2 этапа квадросерии Can-Am X Race состоял из трех спецучастков (СУ). В общей сложности спортсмены проехали более 250 км. Официальный сайт серии www.canamxrace.ru

      15:15, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      221
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#гонки

       

       

       

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