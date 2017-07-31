Во втором квартале 2017 года этот показатель составил 527 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов по росту автокредитов. Как сообщает сайт Национального бюро кредитных историй, динамика по сравнению со вторым кварталом 2016 гоад составила 16 процентов.

«…во 2 квартале 2017 года средний размер автокредита в стране составил 681,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 10,7% или на 66,1 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

При этом, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3% и составила на 1 июля 2017 года 1,33 млн рублей.

В Удмуртии за год размер кредита увеличился с 454,4 до 527,1 тыс. рублей (16%). Здесь регион поделил 4-5 место с Нижегородской областью. Лидерами стали Новосибирская (22,1%), Кемеровская (19%) и Волгоградская области (17,3%).