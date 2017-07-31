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      Удмуртия вошла в топ-5 регионов по росту автокредитов

      13:55, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      13:55, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      100
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      100
      0

      Во втором квартале 2017 года этот показатель составил 527 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов по росту автокредитов. Как сообщает сайт Национального бюро кредитных историй, динамика по сравнению со вторым кварталом 2016 гоад составила 16 процентов.

      «…во 2 квартале 2017 года средний размер автокредита в стране составил 681,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 10,7% или на 66,1 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

      При этом, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», средняя цена нового автомобиля за это же время выросла на 3,3% и составила на 1 июля 2017 года 1,33 млн рублей.

      В Удмуртии за год размер кредита увеличился с 454,4 до 527,1 тыс. рублей (16%). Здесь регион поделил 4-5 место с Нижегородской областью. Лидерами стали Новосибирская (22,1%), Кемеровская (19%) и Волгоградская области (17,3%). 

      13:55, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      100
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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