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      Удмуртия в минуту: задержание террориста и долги по кредитам

      17:49, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:49, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      47
      0
      #спорт\n#ФСБ\n#ЖКХ\n#терроризм\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#кредиты\n#террор\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы\n#долги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Картина дня
      Фото: ИА "Сусанин"
      47
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

      Ижевск. Удмуртия. Сумму в платежках для жителей частного сектора Ленинского района Ижевска пересчитают в августе. Ранее горожане получили квитанции, согласно которым должны были заплатить за свет до 70 тысяч рублей. Об этом и других важных событиях региона в традиционной рубрике от журналистов «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: задержание террориста и долги по кредитам

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Злостные неплательщики:

      В Удмуртии почти 70 тысяч человек не платят за кредит более трех месяцев. Средний долг на одного неплательщика составляет 172,5 тысяч рублей. В Татарстане эта сумма равна 158 тысячам рублей, в Пермском крае 187 тысячам.

      Заключение под стражу:

      Уроженец Ижевска получил 7 лет тюрьмы за изготовление муляжа бомбы и поддержку терроризма. Ранее мужчина был неоднократно судим. В тюрьме он попал под влияние людей, отбывающих наказания за преступления террористического характера.

      Отключение воды:

      Жители более 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды. Отключения пройдут в городке Металлургов и Первомайском районе города.
      Это связано с проведением гидравлических испытаний на сетях.

      Кадровая политика:

      Тренеры «Ижстали» примут кадровые решения в конце недели. Штабу нужно дождаться второй игровой тренировки. На первой неделе сбора «сталевары» проделали большой объем физической работы.

      17:49, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      47
      0
      #спорт\n#ФСБ\n#ЖКХ\n#терроризм\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#кредиты\n#террор\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальные службы\n#долги\n#финансы и деньги\n#происшествие\n#Картина дня

       

       

       

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