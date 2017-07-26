Удмуртия в минуту: задержание террориста и долги по кредитам

Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Сумму в платежках для жителей частного сектора Ленинского района Ижевска пересчитают в августе. Ранее горожане получили квитанции, согласно которым должны были заплатить за свет до 70 тысяч рублей. Об этом и других важных событиях региона в традиционной рубрике от журналистов «Сусанина».

Злостные неплательщики:

В Удмуртии почти 70 тысяч человек не платят за кредит более трех месяцев. Средний долг на одного неплательщика составляет 172,5 тысяч рублей. В Татарстане эта сумма равна 158 тысячам рублей, в Пермском крае 187 тысячам.

Заключение под стражу:

Уроженец Ижевска получил 7 лет тюрьмы за изготовление муляжа бомбы и поддержку терроризма. Ранее мужчина был неоднократно судим. В тюрьме он попал под влияние людей, отбывающих наказания за преступления террористического характера.

Отключение воды:

Жители более 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды. Отключения пройдут в городке Металлургов и Первомайском районе города.

Это связано с проведением гидравлических испытаний на сетях.

Кадровая политика:

Тренеры «Ижстали» примут кадровые решения в конце недели. Штабу нужно дождаться второй игровой тренировки. На первой неделе сбора «сталевары» проделали большой объем физической работы.