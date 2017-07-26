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      Семь лет тюрьмы получил уроженец Ижевска за муляж бомбы и экстремизм

      16:30, 26 июля, 2017
      16:30, 26 июля, 2017
      143
      0
      #ФСБ\n#терроризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#террористы
      Фото: Управление ФСБ по Удмуртии
      143
      0

      Приговор в отношении мужчины вступил в силу.

      Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска получил 7 лет тюрьмы за изготовление муляжа бомбы и поддержку терроризма. Как сообщили в Управлении ФСБ по Удмуртской Республике, 29-летний безработный был неоднократно судим. Отбывая одно из наказаний, он попал под влияние лиц, отбывающих наказания за преступления террористического характера.

      Мужчина принял ислам, избрал мусульманское имя, а после выхода на свободу занялся пропагандой выезда на территорию Сирии или Ирака для участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международным террористическим организациям. В соцсетях он одобрял введение «халифата» в Сирии и Ираке, говорил о намерении уехать из страны и присоединиться к террористам. Кроме того, он уговаривал знакомых напасть на объекты военных и правоохранительных органов России и дестабилизировать деятельность региональных органов власти.

      Также осужденный изготовил муляж взрывного устройства. Он собирался заложить его в общественном месте и понаблюдать за работой правоохранительных органов для выработки возможной тактики своих террористических действий.

      Суд приговорил его к 7 годам колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с интернетом, на два года. Приговор вступил в законную силу. 

      Задержание террориста

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-07-26.

      16:30, 26 июля, 2017
      143
      0
      #ФСБ\n#терроризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#террористы

       

       

       

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