Семь лет тюрьмы получил уроженец Ижевска за муляж бомбы и экстремизм

Приговор в отношении мужчины вступил в силу.

Ижевск. Удмуртия. Уроженец Ижевска получил 7 лет тюрьмы за изготовление муляжа бомбы и поддержку терроризма. Как сообщили в Управлении ФСБ по Удмуртской Республике, 29-летний безработный был неоднократно судим. Отбывая одно из наказаний, он попал под влияние лиц, отбывающих наказания за преступления террористического характера.

Мужчина принял ислам, избрал мусульманское имя, а после выхода на свободу занялся пропагандой выезда на территорию Сирии или Ирака для участия в незаконных вооруженных формированиях, подконтрольных международным террористическим организациям. В соцсетях он одобрял введение «халифата» в Сирии и Ираке, говорил о намерении уехать из страны и присоединиться к террористам. Кроме того, он уговаривал знакомых напасть на объекты военных и правоохранительных органов России и дестабилизировать деятельность региональных органов власти.

Также осужденный изготовил муляж взрывного устройства. Он собирался заложить его в общественном месте и понаблюдать за работой правоохранительных органов для выработки возможной тактики своих террористических действий.

Суд приговорил его к 7 годам колонии особого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с интернетом, на два года. Приговор вступил в законную силу.