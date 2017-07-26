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      Тренерский штаб «Ижстали» примет некоторые кадровые решения в конце недели

      09:55, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:55, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      164
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»/Никита СОСУНОВ
      164
      0

      Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал старший тренер «сталеваров» Алексей Исаков.

      Ижевск. Удмуртия. Тренерский штаб «Ижстали» примет некоторые кадровые решения в конце недели, после того как пройдет вторая игровая тренировка. Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал старший тренер «сталеваров» Алексей Исаков.

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      «Да, в голове есть наметки, но подождем до субботы, когда пройдет вторая игровая тренировка.  После нее и будут объявлены определенные решения», - ответил Исаков на вопрос о кадровых вопросах, намечающихся в команде.

      Тренер также подчеркнул, что штаб доволен первой неделей сбора, так как коллектив проделал большой объем работы.

      «В большинстве своем ребята пришли подготовленными. Особенно порадовали те, кто с нами остался с прошлого сезона, видно, что к этим нагрузкам они реально готовы», - уточнил Алексей Исаков.

      По его словам, работа над тактикой ждет команду после сбора, после которого «будут выявляться какие-то пробелы, либо, наоборот, появятся интересные моменты».

      «По сочетаниям в звеньях более глубокая работа будет после сборов», - уточнил Исаков.

      Напомним, «Ижсталь» начнет новый сезон в Высшей хоккейной лиге 9 сентября домашней игрой с пензенским «Дизелем». После этого «сталеваров» ждет еще три поединка в родных стенах против «Сарова» ЦСК ВВС и «Барса». 

      09:55, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      164
      0
      #спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

       

       

       

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