Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал старший тренер «сталеваров» Алексей Исаков.

Ижевск. Удмуртия. Тренерский штаб «Ижстали» примет некоторые кадровые решения в конце недели, после того как пройдет вторая игровая тренировка. Об этом в интервью клубной пресс-службе рассказал старший тренер «сталеваров» Алексей Исаков.

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«Да, в голове есть наметки, но подождем до субботы, когда пройдет вторая игровая тренировка. После нее и будут объявлены определенные решения», - ответил Исаков на вопрос о кадровых вопросах, намечающихся в команде.

Тренер также подчеркнул, что штаб доволен первой неделей сбора, так как коллектив проделал большой объем работы.

«В большинстве своем ребята пришли подготовленными. Особенно порадовали те, кто с нами остался с прошлого сезона, видно, что к этим нагрузкам они реально готовы», - уточнил Алексей Исаков.

По его словам, работа над тактикой ждет команду после сбора, после которого «будут выявляться какие-то пробелы, либо, наоборот, появятся интересные моменты».

«По сочетаниям в звеньях более глубокая работа будет после сборов», - уточнил Исаков.

Напомним, «Ижсталь» начнет новый сезон в Высшей хоккейной лиге 9 сентября домашней игрой с пензенским «Дизелем». После этого «сталеваров» ждет еще три поединка в родных стенах против «Сарова» ЦСК ВВС и «Барса».