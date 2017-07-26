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      Жители более 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды

      12:00, 26 июля, 2017
      12:00, 26 июля, 2017
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Это связано с проведением двух этапов гидравлических испытаний магистральных теплосетей.

      Ижевск. Удмуртия. Жители более 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды на период с 26 июля до 8 августа. Как сообщает пресс-служба УКСа, это связано с проведением двух этапов гидравлических испытаний магистральных теплосетей.

      В ходе испытаний специалисты проверят трубопроводы на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя. Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и их своевременного ремонта.

      В связи с запланированными работами в указанный период будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

      23 этап:

      30 лет Победы 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

      50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 57;

      К.Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;

      Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;

      9-я Подлесная 2, 4, 6;

      Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;

      Студенческая 58;

      Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

      Холмогорова 3, 15;

      Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74;

      Як-Бодья 3.

      25 этап:

      Авиационная 10

      И.Закирова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 18б, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34;

      Индустриальная 6, 12, 14;

      Камбарская 17;

      Куйбышева 1а;

      Курортная 4, 6, 10;

      Ленина 87, 87а, 87б, 93, 101, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 132, 136;

      Михайлова 8, 9;

      Парковая 4а, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;

      Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

      Профсоюзный 21;

      Рылеева 1а;

      Совхозная 1а, 3, 5;

      Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26б, 28;

      Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.

      12:00, 26 июля, 2017
      35
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#коммунальные услуги\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#коммунальные службы

       

       

       

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