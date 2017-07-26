Это связано с проведением двух этапов гидравлических испытаний магистральных теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Жители более 200 домов в Ижевске временно останутся без горячей воды на период с 26 июля до 8 августа. Как сообщает пресс-служба УКСа, это связано с проведением двух этапов гидравлических испытаний магистральных теплосетей.

В ходе испытаний специалисты проверят трубопроводы на прочность и плотность повышенным давлением теплоносителя. Это необходимо для выявления изношенных участков теплотрасс и их своевременного ремонта.

В связи с запланированными работами в указанный период будет прекращен нагрев горячей воды по следующим адресам:

23 этап:

30 лет Победы 55, 58, 60, 60а, 62, 64, 65, 66, 66а, 68, 72, 74, 74а, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100;

50 лет ВЛКСМ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 38, 40, 57;

К.Маркса 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 453, 453а, 455, 457;

Металлистов 39, 41, 43, 45, 46, 52, 54, 56, 58;

9-я Подлесная 2, 4, 6;

Пушкинская 367, 367а, 367б, 369а, 371, 373, 377;

Студенческая 58;

Фруктовая 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Холмогорова 3, 15;

Школьная 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 74;

Як-Бодья 3.

25 этап:

Авиационная 10

И.Закирова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 16, 18, 18б, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34;

Индустриальная 6, 12, 14;

Камбарская 17;

Куйбышева 1а;

Курортная 4, 6, 10;

Ленина 87, 87а, 87б, 93, 101, 106, 108, 108б, 110, 112, 114, 116, 132, 136;

Михайлова 8, 9;

Парковая 4а, 9а, 11а, 13, 15, 15а, 18, 49а;

Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;

Профсоюзный 21;

Рылеева 1а;

Совхозная 1а, 3, 5;

Ухтомского 15, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 26б, 28;

Халтурина 2, 2а, 2б, 5а.