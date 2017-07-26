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      Сумму в платежках для жителей частного сектора Ленинского района Ижевска пересчитают в августе

      12:21, 26 июля, 2017
      Яна Шамаева
      12:21, 26 июля, 2017
      Яна Шамаева
      203
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество
      Фото: pixabay.com
      203
      0

      Правильные квитанции горожане получат в сентябре 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. Перерасчет сделают ижевчанам, живущим в частном секторе Ленинского района, которые получили платежки за электричество с суммами до 70 тыс. рублей. Об этом в среду, 26 июля, сообщил журналистам директор удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

      «Перерасчет по всем заявлениям будет сделан со стороны «Ижевских электрических сетей». В наш адрес поступят новые акты, и данные мы откорректируем. Это будет сделано в августе, потому что сейчас у нас квитанции уже на выходе. В сентябре жители получат перерасчет», - сказал Детинкин.

      Для этого всем пострадавшим необходимо будет подойти с паспортом в «Ижевские электрические сети» и написать заявление.

      «Жители города, к сожалению, не соблюли порядок установки прибора учета, и наши специалисты пришли в дома и выявили нарушения. В связи с этим были составлены акты неучтенного потребления энергии. Наша компания решила пойти навстречу жителям», - уточнил гендиректор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев.

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      Напомним, жители частного сектора Ленинского района получили платежки за свет с суммами до 70 тыс. рублей. Произошло это из-за того, что горожане заменили счетчики без представителей «Ижевских электрических сетей».

      12:21, 26 июля, 2017
      Яна Шамаева
      203
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#электричество

       

       

       

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