Сумму в платежках для жителей частного сектора Ленинского района Ижевска пересчитают в августе

Правильные квитанции горожане получат в сентябре 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Перерасчет сделают ижевчанам, живущим в частном секторе Ленинского района, которые получили платежки за электричество с суммами до 70 тыс. рублей. Об этом в среду, 26 июля, сообщил журналистам директор удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.

«Перерасчет по всем заявлениям будет сделан со стороны «Ижевских электрических сетей». В наш адрес поступят новые акты, и данные мы откорректируем. Это будет сделано в августе, потому что сейчас у нас квитанции уже на выходе. В сентябре жители получат перерасчет», - сказал Детинкин.

Для этого всем пострадавшим необходимо будет подойти с паспортом в «Ижевские электрические сети» и написать заявление.

«Жители города, к сожалению, не соблюли порядок установки прибора учета, и наши специалисты пришли в дома и выявили нарушения. В связи с этим были составлены акты неучтенного потребления энергии. Наша компания решила пойти навстречу жителям», - уточнил гендиректор «Ижевских электрических сетей» Сергей Клементьев.

Напомним, жители частного сектора Ленинского района получили платежки за свет с суммами до 70 тыс. рублей. Произошло это из-за того, что горожане заменили счетчики без представителей «Ижевских электрических сетей».