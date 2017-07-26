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      В Удмуртии почти 70 тыс человек не платят за кредит более трех месяцев

      10:45, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:45, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      182
      0
      #Ижевск\n#Пермский край\n#Татарстан\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      182
      0

      Средний долг на одного человека составляет 172,5 тыс рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии почти 68,1 тыс. человек не платят за кредит более 90 дней. Как сообщает в своем отчете Объединенное кредитное бюро, средний долг на одного человека составляет 172,5 тыс рублей.

      Отметим, что доля от всех заемщиков с просрочкой «90+» составляет 11,7%, причем в Татарстане этот показатель равен 15,5%, при этом средний долг жителя соседней республики составляет 158 тыс. рублей.

      Если говорить о Пермском крае, то здесь долг выше чем в Татарстане и Удмуртии – 187,1 тыс. рублей, но процент должников «90+» составляет 14,7%.

      В бюро также сообщили, что на 1 июля 2017 года количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7,2 млн человек. Год назад их было 7,16 млн чел.

      10:45, 26 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      182
      0
      #Ижевск\n#Пермский край\n#Татарстан\n#банки\n#кредиты\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги

       

       

       

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