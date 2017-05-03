Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по «Что? Где? Когда?».

Ижевск. Удмуртия. Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Ольга Нечаева рассказала о ситуации в лагере «Дружба». Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по «Что? Где? Когда?».

Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр рассказала об отравлении школьников в лагере "Дружба" Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Ольга Нечаева рассказала о ситуации в лагере "Дружба". Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по "Что? Где? Когда?". В беседе с корреспондентом "Сусанина" Нечаева о том как проводился чемпионат, сколько на самом деле человек было размещено в корпусах и как отреагировали на произошедшее родители школьников, которые приехали в столицу Удмуртии со всей страны.

В беседе с корреспондентом «Сусанина» Нечаева поделилась тем как проводился чемпионат, сколько на самом деле человек было размещено в корпусах и как отреагировали на произошедшее родители школьников, которые приехали в столицу Удмуртии со всей страны.

Также президент клуба объяснила почему был выбран именно этот лагерь и почему администрация Ижевска и руководство республики не знали о приезде большого количества детей.