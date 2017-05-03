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      Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Ольга Нечаева рассказала о ситуации в лагере «Дружба»

      22:35, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      22:35, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      306
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Сусанин\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#лагерь\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      306
      0

      Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по «Что? Где? Когда?».

      Ижевск. Удмуртия. Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Ольга Нечаева рассказала о ситуации в лагере «Дружба». Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по «Что? Где? Когда?».

      Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр рассказала об отравлении школьников в лагере "Дружба"

      Президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Ольга Нечаева рассказала о ситуации в лагере "Дружба". Клуб выступал соорганизатором чемпионата России по "Что? Где? Когда?". В беседе с корреспондентом "Сусанина" Нечаева о том как проводился чемпионат, сколько на самом деле человек было размещено в корпусах и как отреагировали на произошедшее родители школьников, которые приехали в столицу Удмуртии со всей страны.

      В беседе с корреспондентом «Сусанина» Нечаева поделилась тем как проводился чемпионат, сколько на самом деле человек было размещено в корпусах и как отреагировали на произошедшее родители школьников, которые приехали в столицу Удмуртии со всей страны.

      Также президент клуба объяснила почему был выбран именно этот лагерь и почему администрация Ижевска и руководство республики не знали о приезде большого количества детей.

      22:35, 03 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      306
      0
      #дети\n#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Сусанин\n#Удмуртия\n#Минздрав\n#Минздрав Удмуртии\n#лагерь\n#происшествие
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