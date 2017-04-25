День рождения празднует член общественной палаты России от Удмуртии Владимир Байметов

Ему исполнилось 52 года.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует член общественной палаты России от Удмуртской Республики, ректор Института развития образования Владимир Байметов. Во вторник, 25 апреля, ему исполнилось 52 года.

Также поздравления сегодня принимает глава администрации Индустриального района Ижевска Любовь Зайцева и директор ГТРК «Удмуртия» Марина Городилова.

Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» присоединяются к поздравлениям и желают именинникам успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.