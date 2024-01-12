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День рождения Кузебая Герда отметят 14 января в Ижевске

09:53, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
День рождения Кузебая Герда отметят 14 января в Ижевске
09:53, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
127
0
#Кузебай Герд\n#Ижевск\n#день рождения
Фото: vk.com/solovev_vm
127
0

В 11:00 состоится церемония возложения цветов к его памятнику.

Ижевск. Удмуртия. 14 января в Ижевске отметят день рождения Кузебая Герда. Об этом сообщает министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте».

14 января в 11:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Кузебая Герда (6+), а с 10:00 до 13:00 будет проводиться акция «Моя страна – моя мечта, своя в ней прелесть, красота» (6+), в рамках которой пройдут блиц-экскурсии по удмуртским костюмам в исторической экспозиции музея, а также семейные фотосессии с элементами национального костюма.

Отмечать День рождения поэта будут по адресу: Ижевск, улица Коммунаров, 87. Вход свободный.

Кузебай Герд (Кузьма Павловича Чайникова, 2 [14] января 1898, Большая Докья) был писателем и общественным деятелем Удмуртии. В честь него создана Национальная гимназия его имени и названа улица в Ижевске. Кроме того, в 1998 была установлена стела в месте его рождения, а в 2013 году писателю установили памятник в Вавоже. 

09:53, 12 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
127
0
#Кузебай Герд\n#Ижевск\n#день рождения