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      Александр Бречалов: дорожную отрасль Удмуртии возьмут на тотальный контроль

      19:30, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      19:30, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      401
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#Александр Бречалов
      Фото: @arzik2
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      0

      Отрасль будет выведена на специальное казначейское сопровождение.

      Глазов. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что дорожную отрасль Удмуртии выведут на специальное казначейское сопровождение. По словам руководителя региона речь идет обо всех составляющих отрасли.

      «Все что связано с дорогами Удмуртии будет выведено на специальное казначейское сопровождение. Этот тотальный контроль за каждой копейкой. Я вам первым говорю – на правительстве в понедельник об этом еще раз всем сообщу», - сказал руководитель региона.

      По его словам, внимание будут уделять не только экономическим вопросам, но и  другим направлениям.

      «Будем уделять внимание инновационным подходам, составу дорожного полотна, методике укладки. Чем у нас дороги красят, чем их посыпают. Контролировать будем все», - уточнил Александр Бречалов.

      19:30, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      401
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#Александр Бречалов
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