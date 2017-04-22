Александр Бречалов: дорожную отрасль Удмуртии возьмут на тотальный контроль

Отрасль будет выведена на специальное казначейское сопровождение.



Глазов. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о том, что дорожную отрасль Удмуртии выведут на специальное казначейское сопровождение. По словам руководителя региона речь идет обо всех составляющих отрасли.

«Все что связано с дорогами Удмуртии будет выведено на специальное казначейское сопровождение. Этот тотальный контроль за каждой копейкой. Я вам первым говорю – на правительстве в понедельник об этом еще раз всем сообщу», - сказал руководитель региона.

По его словам, внимание будут уделять не только экономическим вопросам, но и другим направлениям.

«Будем уделять внимание инновационным подходам, составу дорожного полотна, методике укладки. Чем у нас дороги красят, чем их посыпают. Контролировать будем все», - уточнил Александр Бречалов.