Ноу комментс: врио главы Удмуртии отчитал чиновников за большой автопарк

По словам Александра Бречалова, сейчас нужно думать об эффективности управления.

Балезино. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов отчитал чиновников за большой автопарк. По его словам, сейчас необходимо эффективно использовать все средства.

«Я в Москве занимался закрытием тем по бюджету. Когда в следующий раз, когда мы будем просить денег – нужно понимать, что надо быть эффективными. Сколько у нас в автопарке автомобилей? 115! Ноу комментс! Сложно представить кто у нас на них ездит. Давайте к Гоголю обратимся. Мертвые души. Мы тратим огромные деньги на презентационные материалы. Миллион туда – миллион сюда», - сказал Александр Бречалов.