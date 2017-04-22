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      Ноу комментс: врио главы Удмуртии отчитал чиновников за большой автопарк

      12:00, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:00, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      618
      0
      #авто\n#общество\n#власть и чиновники\n#Александр Бречалов
      618
      0

      По словам Александра Бречалова, сейчас нужно думать об эффективности управления.

      Балезино. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов отчитал чиновников за большой автопарк. По его словам, сейчас необходимо эффективно использовать все средства.

      «Я в Москве занимался закрытием тем по бюджету. Когда в следующий раз, когда мы будем просить денег – нужно понимать, что надо быть эффективными. Сколько у нас в автопарке автомобилей? 115! Ноу комментс! Сложно представить кто у нас на них ездит. Давайте к Гоголю обратимся. Мертвые души. Мы тратим огромные деньги на презентационные материалы. Миллион туда – миллион сюда», - сказал Александр Бречалов.

      12:00, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      618
      0
      #авто\n#общество\n#власть и чиновники\n#Александр Бречалов
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