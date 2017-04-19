  • $ 56.25 ↓
  • € 59.84 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      День рождения празднует пресс-секретарь экс-главы Удмуртии Елена Капитоненко

      09:00, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      301
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Фото: facebook.com (Елена Капитоненко)
      301
      0

      Ей исполнилось 47 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует бывший пресс-секретарь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Елена Капитоненко. В среду, 19 апреля, ей исполнилось 47 лет.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннице успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.

      Наша справка:

      Капитоненко Елена Рудольфовна

      Родилась 19 апреля 1970 года в Глазове Удмуртской АССР. Образование высшее: окончила в 1996 году Уральский государственный университет по специальности журналистика.                                                           

      1987-1988 - корреспондент редакции Балезинской газеты «Вперед»;            

      1988-1990 - корреспондент редакции газеты «Машиностроитель», Ижевск;

      1990 - корреспондент молодежного центра «Арсенал», Ижевск;

      1991 - корреспондент редакции газеты «Закамская сторона», Ижевск;

      1991-1994 - корреспондент радио редакции газеты «Красное знамя», Глазов;      

      1994-1999 - редактор отдела информации телекомпании «Новый регион», Ижевск;

      1999-2002 - шеф-редактор ОАО «Телерадиокомпания «Новое время», Ижевск;      

      2002-2003 -  ведущая департамента информационного вещания ЗАО «ТНТ-Нижний Новгород», Нижний Новгород;                                               

      2003-2004 - ведущая некоммерческого партнерства «Губернская телерадиокомпания «Кремль», Нижний Новгород;                          

      2014 - 2017 - пресс-секретарь главы Удмуртской Республики, руководитель пресс - службы главы и правительства Удмуртской Республики администрации главы и правительства Удмуртской Республики, Ижевск (информация по данным сайта udmurt.ru).

      09:00, 19 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      301
      0
      #Ижевск\n#день рождения\n#Удмуртия\n#праздники
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа