День рождения празднует пресс-секретарь экс-главы Удмуртии Елена Капитоненко

Ей исполнилось 47 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует бывший пресс-секретарь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Елена Капитоненко. В среду, 19 апреля, ей исполнилось 47 лет.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннице успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и счастья в личной жизни.

Наша справка:

Капитоненко Елена Рудольфовна

Родилась 19 апреля 1970 года в Глазове Удмуртской АССР. Образование высшее: окончила в 1996 году Уральский государственный университет по специальности журналистика.

1987-1988 - корреспондент редакции Балезинской газеты «Вперед»;

1988-1990 - корреспондент редакции газеты «Машиностроитель», Ижевск;

1990 - корреспондент молодежного центра «Арсенал», Ижевск;

1991 - корреспондент редакции газеты «Закамская сторона», Ижевск;

1991-1994 - корреспондент радио редакции газеты «Красное знамя», Глазов;

1994-1999 - редактор отдела информации телекомпании «Новый регион», Ижевск;

1999-2002 - шеф-редактор ОАО «Телерадиокомпания «Новое время», Ижевск;

2002-2003 - ведущая департамента информационного вещания ЗАО «ТНТ-Нижний Новгород», Нижний Новгород;

2003-2004 - ведущая некоммерческого партнерства «Губернская телерадиокомпания «Кремль», Нижний Новгород;

2014 - 2017 - пресс-секретарь главы Удмуртской Республики, руководитель пресс - службы главы и правительства Удмуртской Республики администрации главы и правительства Удмуртской Республики, Ижевск (информация по данным сайта udmurt.ru).