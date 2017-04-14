Православные Удмуртии готовятся отметить Пасху

Верующим рассказали, как не навредить организму после Великого поста.
Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии 16 апреля будут праздновать Светлое Христово Воскресение. Пасхе предшествовал Великий пост – с 27 февраля верующим нельзя было употреблять мясо, молочные продукты, рыбу. Если после такого длительного воздержания от белковой пищи закатить пир горой, можно серьезно навредить организму. Информагентство «Сусанин» расскажет, как этого избежать.
Чтобы Пасха осталась светлым праздником
Самый строгий из православных постов установили в память о том, что Иисус Христос постился в пустыне сорок дней. Длится он семь седмиц (церковное название недели). Самыми строгими являются первая и последняя (предшествующая Пасхе) недели. В эти дни разрешено только сухоядение - овощи, фрукты, орехи, мед. В пятницу, 14 апреля, рекомендуется вообще воздержаться от пищи.