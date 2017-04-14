Православные Удмуртии готовятся отметить Пасху

Верующим рассказали, как не навредить организму после Великого поста.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии 16 апреля будут праздновать Светлое Христово Воскресение. Пасхе предшествовал Великий пост – с 27 февраля верующим нельзя было употреблять мясо, молочные продукты, рыбу. Если после такого длительного воздержания от белковой пищи закатить пир горой, можно серьезно навредить организму. Информагентство «Сусанин» расскажет, как этого избежать.