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      Удмуртия в минуту: холодная весна и игры зацеперов

      18:26, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:26, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      276
      0
      #дети\n#Единая Россия\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#праймериз\n#Дальний Восток
      276
      0

      Обзор самых интересных и важных новостей среды, 12 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Сразу восемь сообщений о подозрительных предметах поступило в полицию Ижевска в среду, 12 апреля. Во всех случаях они оказались бесхозными вещами. Утром на улице Барышникова кто-то оставил корпус гранаты.

      Удмуртия в минуту 12 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Игры зацеперов

      7-летний мальчик решил прокатиться на сцепном устройстве трамвая в Ижевске и расшиб колено. Скорую и полицию вызвали очевидцы происшествия. Бабушка мальчика заявила, что у пострадавшего есть проездной.

      Планы на выборы

      Праймериз по выборам главы Удмуртии проведут в республике. Кто будет участвовать в них от «Единой России» решат в мае. Внутрипартийное предварительное голосование пройдет 4 июля.

      Билет в одну сторону

      84 жителя Удмуртии подали заявки, чтобы получить дальневосточный гектар. Заявления уже рассматриваются. Два человека договоры на участок подписали. Больше всего людей интересуют земли в Приморье и Якутии

      Холодная весна

      До ноля градусов похолодает в Удмуртии к выходным. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. На неделе днем температура воздуха составит +8, +13 градусов.

      18:26, 12 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      276
      0
      #дети\n#Единая Россия\n#Ижевск\n#транспорт\n#погода\n#Удмуртия\n#погода в Удмуртии\n#праймериз\n#Дальний Восток
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