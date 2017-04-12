Удмуртия в минуту: холодная весна и игры зацеперов

Обзор самых интересных и важных новостей среды, 12 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Сразу восемь сообщений о подозрительных предметах поступило в полицию Ижевска в среду, 12 апреля. Во всех случаях они оказались бесхозными вещами. Утром на улице Барышникова кто-то оставил корпус гранаты.

Удмуртия в минуту 12 апреля 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Игры зацеперов

7-летний мальчик решил прокатиться на сцепном устройстве трамвая в Ижевске и расшиб колено. Скорую и полицию вызвали очевидцы происшествия. Бабушка мальчика заявила, что у пострадавшего есть проездной.

Планы на выборы

Праймериз по выборам главы Удмуртии проведут в республике. Кто будет участвовать в них от «Единой России» решат в мае. Внутрипартийное предварительное голосование пройдет 4 июля.

Билет в одну сторону

84 жителя Удмуртии подали заявки, чтобы получить дальневосточный гектар. Заявления уже рассматриваются. Два человека договоры на участок подписали. Больше всего людей интересуют земли в Приморье и Якутии

Холодная весна

До ноля градусов похолодает в Удмуртии к выходным. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. На неделе днем температура воздуха составит +8, +13 градусов.