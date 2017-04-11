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      Удмуртия в минуту: халатность врача и граффити в мир

      18:24, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      18:24, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      123
      0
      #Ижевск\n#Сюмси\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#граффити\n#вода\n#ремонт\n#Александр Бречалов
      123
      0

      Обзор самых интересных новостей вторника, 11 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Пациентка Сюмсинской больницы умерла из-за халатности врача. Медработник поставила диагноз без обследования. Пострадавшая умерла в реанимации от хронической ишемической болезни сердца.

      Удмуртия в минуту 11 апреля 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Борьба с депрессией

      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать унылые стены домов в городах региона граффити. По его словам, сейчас они выглядят чисто, но бедно.

      Подозрительный запашок

      Детские сады и школы закрыли в Балезино из-за запаха гнили в питьевой воде. Специалисты уже взяли пробы из местных водоемов. Врачи советуют воду из-под крана отстаивать и кипятить, или покупать бутилированную.

      Свет в конце тоннеля

      Ремонт подземного перехода на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске начнут на следующей неделе. Сейчас там заканчивают демонтаж пяти киосков. Жители города пишут, что в переходе нет света и повсюду мусор.

      Виновных накажут

      «Энергосбыт», УКС и «Ижводоканал» могут наказать за завышенные цены в платежках. Недочеты в квитанциях Госжилинспекция проверяет вместе с прокуратурой и Роспотребнадзором Удмуртии.

      18:24, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      123
      0
      #Ижевск\n#Сюмси\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#цены\n#граффити\n#вода\n#ремонт\n#Александр Бречалов
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