Удмуртия в минуту: халатность врача и граффити в мир

Обзор самых интересных новостей вторника, 11 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Пациентка Сюмсинской больницы умерла из-за халатности врача. Медработник поставила диагноз без обследования. Пострадавшая умерла в реанимации от хронической ишемической болезни сердца.
Удмуртия в минуту 11 апреля 2017 года
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)
Борьба с депрессией
Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать унылые стены домов в городах региона граффити. По его словам, сейчас они выглядят чисто, но бедно.
Подозрительный запашок
Детские сады и школы закрыли в Балезино из-за запаха гнили в питьевой воде. Специалисты уже взяли пробы из местных водоемов. Врачи советуют воду из-под крана отстаивать и кипятить, или покупать бутилированную.
Свет в конце тоннеля
Ремонт подземного перехода на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске начнут на следующей неделе. Сейчас там заканчивают демонтаж пяти киосков. Жители города пишут, что в переходе нет света и повсюду мусор.
Виновных накажут
«Энергосбыт», УКС и «Ижводоканал» могут наказать за завышенные цены в платежках. Недочеты в квитанциях Госжилинспекция проверяет вместе с прокуратурой и Роспотребнадзором Удмуртии.