  • $ 56.92 ↑
  • € 60.57 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жительница Сюмсинского района умерла из-за халатности врача-терапевта

      08:30, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      08:30, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      389
      0
      #здоровье\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#смерть\n#уголовное дело\n#халатность\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      389
      0

      При осмотре пациентки она поставила диагноз без проведения полного комплекса обязательных обследований.

      Сюмси. Удмуртия. Халатность врача-терапевта в Сюмсинском районе привела к смерти пациентки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, при осмотре больной женщина поставила диагноз без проведения полного комплекса обязательных обследований.

      Установлено, что 21 января 2016 года в Сюмсинскую районную больницу обратилась женщина с жалобами на одышку и боли в груди. Врач поставила ей диагноз, отправила домой и назначила повторный прием на 25 января. Между тем, учитывая выявленные у пациентки симптомы, ей требовалась госпитализация в стационар, либо повторный прием в более ранние сроки, а также консультации кардиолога и невролога.

      Впоследствии 24 января женщина умерла в реанимации от хронической ишемической болезни сердца осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности.

      Уголовное дело направлено в суд. Врачу грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

      08:30, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      389
      0
      #здоровье\n#Сюмси\n#Удмуртия\n#смерть\n#уголовное дело\n#халатность\n#происшествие
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа