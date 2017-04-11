Жительница Сюмсинского района умерла из-за халатности врача-терапевта

При осмотре пациентки она поставила диагноз без проведения полного комплекса обязательных обследований.

Сюмси. Удмуртия. Халатность врача-терапевта в Сюмсинском районе привела к смерти пациентки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, при осмотре больной женщина поставила диагноз без проведения полного комплекса обязательных обследований.

Установлено, что 21 января 2016 года в Сюмсинскую районную больницу обратилась женщина с жалобами на одышку и боли в груди. Врач поставила ей диагноз, отправила домой и назначила повторный прием на 25 января. Между тем, учитывая выявленные у пациентки симптомы, ей требовалась госпитализация в стационар, либо повторный прием в более ранние сроки, а также консультации кардиолога и невролога.

Впоследствии 24 января женщина умерла в реанимации от хронической ишемической болезни сердца осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности.

Уголовное дело направлено в суд. Врачу грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.