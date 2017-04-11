В Ижевске со следующей недели начнется ремонт подземного перехода на остановке «Электротехника в быту»

По словам руководителя службы благоустройства и дорожного хозяйства города Алексея Федулова, на этой неделе там завершится демонтаж киосков.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт подземного перехода на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске начнется со следующей недели. Об этом заявил руководитель службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ)Алексей Федулов, сообщает пресс-служба администрации города.

«На этой неделе завершается демонтаж киосков, осталось разобрать 5 штук. Со следующей недели начнем проводить на объекте ремонт», - сказал Федулов.

В социальных сетях граждане пишут, что в переходе нет света и повсюду мусор.

Mary Zagrebina Холмы. Подземный переход. "Электротехника в быту". Порушили все ларьки. 2-ую неделю мусор, треть перехода без света. Бабушка только что споткнулась, сидит на ступеньках в темноте. Спасибо не знаю...

Напомним, что прокуратура потребовала от властей Ижевска отремонтировать этот подземный переход. В ходе проверки специалисты установили, что при входе в подземный переход отсутствует стационарное уличное освещение, объект находится в ограничено работоспособном состоянии, что подтверждается результатами технического заключения.

Также 29 февраля приставы проверили 13 торговых помещений, описали имущество, зафиксировали факт освобождения площадей и опечатали их.