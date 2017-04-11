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      В Ижевске со следующей недели начнется ремонт подземного перехода на остановке «Электротехника в быту»

      15:53, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:53, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      262
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#переход\n#ремонт
      Фото: facebook.com/mary.zagrebina
      262
      0

      По словам руководителя службы благоустройства и дорожного хозяйства города Алексея Федулова, на этой неделе там завершится демонтаж киосков.

      Ижевск. Удмуртия. Ремонт подземного перехода на остановке «Электротехника в быту» в Ижевске начнется со следующей недели. Об этом заявил руководитель службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ)Алексей Федулов, сообщает пресс-служба администрации города. 

      «На этой неделе завершается демонтаж киосков, осталось разобрать 5 штук. Со следующей недели начнем проводить на объекте ремонт», - сказал Федулов.

      В социальных сетях граждане пишут, что в переходе нет света и повсюду мусор.

      Mary Zagrebina

      Холмы. Подземный переход. "Электротехника в быту". Порушили все ларьки. 2-ую неделю мусор, треть перехода без света. Бабушка только что споткнулась, сидит на ступеньках в темноте. Спасибо не знаю...

      Напомним, что прокуратура потребовала от властей Ижевска отремонтировать этот подземный переход. В ходе проверки специалисты установили, что при входе в подземный переход отсутствует стационарное уличное освещение, объект находится в ограничено работоспособном состоянии, что подтверждается результатами технического заключения.

      Также 29 февраля приставы проверили 13 торговых помещений, описали имущество, зафиксировали факт освобождения площадей и опечатали их.

      15:53, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      262
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#переход\n#ремонт
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