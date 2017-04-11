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      Врио главы Удмуртии предложил разрисовать унылые стены домов в городах республики

      09:00, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      294
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#граффити\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      294
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      По его словам, они выглядят чисто, но бедно.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов предложил разрисовать унылые стены городов республики граффити. Об этом он заявил в понедельник, 10 апреля, во время заседания правительства региона.

      «Мы проехали бульвар Гоголя и два многоквартирных дома, все в снегу, детская площадка, а вот стена. По поводу стены что-то можете сказать? Стена как стена, убогенькая такая. Это не вина. Она чистая, но как это в «Городке» (телевизионная программа – прим.ред.): новый русский пришел в музей и говорит: чисто у вас тут, но бедно. Чистая, но вот такая убогая стена. Я говорю, давайте мы инициируем такую акцию, арт движение тех, кто баллончиками граффити рисует. Пожалуйста, приведем инвентаризацию в городах. Какие стены, в каких городах нужно разрисовать», - сказал Бречалов.

      Напомним, в 2013 году в Ижевске прошел фестиваль уличного искусства «ИжевскаяИнтервенция».

      09:00, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      294
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#граффити\n#Александр Бречалов
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