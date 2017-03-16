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      Новости Удмуртии

      Удмуртия в минуту: повышение тарифов и уровень снежного покрова в Ижевске

      18:25, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      18:25, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      38
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#жилье\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#осадки\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#снег\n#коммунальные службы\n#баскетбол\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Картина дня
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      Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии максимальный рост платы за «коммуналку» с 1 июля составит 5,6 процента. Значительно подорожает холодная вода и водоотведение в Ижевске. Цена за эту услугу увеличится сразу не треть. При этом средний тариф за эти услуги станет выше на 3,7 процента. Об этом и других событиях в традиционно рубрике от корреспондентов информагентства «Сусанин».

      Удмуртия в минуту 16 марта 2017 года

      Аварийное жилье:

      Почти 900 млн потратят на переселение жителей Удмуртии из аварийного жилья. Эту программу планируют завершить в республике к 1 сентября 2017 года.

      Не за горами:

      Как решают проблему городских сугробов за пределами Ижевска? Корреспонденты информагентства «Сусанин» узнали, что думают жители российских городов о снежных нагромождениях на улицах.

      Снежный покров:

      Уровень снежного покрова в Ижевске установился выше нормы на 25 сантиметров. Он составляет 79 сантиметров. Сейчас в Первомайском и Ленинском районах города проводятся работы по пропуску весеннего паводка

      В аренду?

      Иван Маринин заявил о том, что ведомство не рассматривает вопрос о передаче «Ижводоканала» в концессию. По словам министра энергетики и ЖКХ Удмуртии, повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на 30% позволит предприятию привлечь около 100 млн рублей.

      Выбор регоператора:

      Министр ЖКХ Удмуртии рассказал о ситуации с выбором регоператора по вывозу мусора. По словам Маринина, на данный момент нельзя назвать примерную цену, за которую компания будет вывозить ТКО на полигоны.

      Игры на вылет:

      Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» встретятся в плей-офф с «Новосибирском». Серия игр будет продолжаться до трех побед одной из команд. В этом сезоне оппоненты встречались дважды и одержали по одной победе друг над другом.

      18:25, 16 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      38
      0
      #спорт\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#жилье\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#осадки\n#коммунальные сети\n#коммунальщики\n#снег\n#коммунальные службы\n#баскетбол\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Картина дня

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