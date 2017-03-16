Удмуртия в минуту: повышение тарифов и уровень снежного покрова в Ижевске

Видеообзор самых важных и интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии максимальный рост платы за «коммуналку» с 1 июля составит 5,6 процента. Значительно подорожает холодная вода и водоотведение в Ижевске. Цена за эту услугу увеличится сразу не треть. При этом средний тариф за эти услуги станет выше на 3,7 процента. Об этом и других событиях в традиционно рубрике от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 16 марта 2017 года

Аварийное жилье:

Почти 900 млн потратят на переселение жителей Удмуртии из аварийного жилья. Эту программу планируют завершить в республике к 1 сентября 2017 года.

Не за горами:

Как решают проблему городских сугробов за пределами Ижевска? Корреспонденты информагентства «Сусанин» узнали, что думают жители российских городов о снежных нагромождениях на улицах.

Снежный покров:

Уровень снежного покрова в Ижевске установился выше нормы на 25 сантиметров. Он составляет 79 сантиметров. Сейчас в Первомайском и Ленинском районах города проводятся работы по пропуску весеннего паводка

В аренду?

Иван Маринин заявил о том, что ведомство не рассматривает вопрос о передаче «Ижводоканала» в концессию. По словам министра энергетики и ЖКХ Удмуртии, повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение на 30% позволит предприятию привлечь около 100 млн рублей.

Выбор регоператора:

Министр ЖКХ Удмуртии рассказал о ситуации с выбором регоператора по вывозу мусора. По словам Маринина, на данный момент нельзя назвать примерную цену, за которую компания будет вывозить ТКО на полигоны.

Игры на вылет:

Баскетболисты ижевских «Купол-Родников» встретятся в плей-офф с «Новосибирском». Серия игр будет продолжаться до трех побед одной из команд. В этом сезоне оппоненты встречались дважды и одержали по одной победе друг над другом.